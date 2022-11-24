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Як ти

Отримав контузію і тріщину у хребці: гостем «Як ти?» стане український захисник Даніель Салем

24.11.2022

На СТБ продовжується серія емоційних та відвертих інтерв’ю з українськими зірками про те, як змінилося їхнє життя після 24 лютого. Вже цієї суботи, 26 листопада о 10:10 у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником свою душу оголить відомий телеведучий, а від початку війни і незламний воїн – Даніель Салем. Про поранення на полі бою, найважчу розмову з донькою та опікунство над дитиною, яка втратила рідних під час війни – у новому випуску.

Гостем Як ти? стане український захисник Даніель Салем

Даніель Салем – український телеведучий лівансько-єврейського походження. У 2016 році дебютував у якості ведучого проєкту «Кохання на виживання», з чого і почалась його телевізійна кар’єра. Даніель був учасником танцювальних та вокальних проєктів. До цього займався готельно-ресторанним бізнесом.

На третій день війни чоловік пішов добровольцем до ЗСУ. Має позивний Соєр, бо постійно потрапляє у надзвичайні ситуації.

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Секс-символ на екрані – насправді вірний сім’янин. Зі своєю дружиною разом вже 18 років, проте приватне життя оберігає від публіки. Має семирічну доньку Санту-Луну.

Гостем Як ти? стане український захисник Даніель Салем

«Я зламався і плакав», – зізнається герой про складну розмову з донькою на третій день війни.

Даніель Салем завітає до студії проєкту «Як ти?», де розповість, чому вирішив стати на захист країни, хоча й мав можливість виїхати, про найстрашніші миті війни на межі житті на смерті та розлуку з рідними, які виїхали за кордон.

Не пропустіть відверте інтерв’ю Даніеля Салема у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи, 26 листопада, о 10:10 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

Фото – Марина Борщенко

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