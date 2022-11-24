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Як ти

Получил контузию и трещину в позвонке: гостем «Як ти?» станет украинский защитник Даниэль Салем

24.11.2022

На СТБ продолжается серия эмоциональных и откровенных интервью с украинскими звездами о том, как изменилась их жизнь после 24 февраля. Уже в эту субботу, 26 ноября в 10:10 в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником свою душу обнажит известный телеведущий, а с начала войны и несокрушимый воин – Даниэль Салем. О ранениях на поле боя, тяжелом разговоре с дочерью и опекунстве над ребенком, который потерял родных во время войны – в новом выпуске.

Гостем Як ти? станет украинский защитник Даниэль Салем

Даниэль Салем – украинский телеведущий ливанско-еврейского происхождения. В 2016 году дебютировал в качестве ведущего проекта «Кохання на виживання», с чего и началась его телевизионная карьера. Даниэль был участником танцевальных и вокальных проектов. До этого занимался гостинично-ресторанным бизнесом.

На третий день войны мужчина пошел добровольцем в ВСУ. Имеет позывной Сойер, потому что постоянно попадает в чрезвычайные ситуации.

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Секс-символ на экране – действительно верный семьянин. Со своей женой вместе уже 18 лет, однако личную жизнь оберегает от публики. Имеет семилетнюю дочь Санту-Луну.

Гостем Як ти? станет украинский защитник Даниэль Салем

«Я сломался и плакал», – признается герой о сложном разговоре с дочерью на третий день войны.

Даниэль Салем посетит студию проекта «Як ти?», где расскажет, почему решил стать на защиту страны, хотя и имел возможность уехать, о самых страшных мгновениях войны на грани жизни и смерти, и о разлуке с родными, выехавшими за границу.

Не пропустите откровенное интервью Даниэля Салема в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 26 ноября, в 10:10 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

Фото — Марина Борщенко

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