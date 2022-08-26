Невже війна зблизила Марину і Узелкова: гостею нового випуску «Як ти?» стане Марина Боржемська

Цієї суботи, 27 серпня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде чотирнадцятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповість фітнес-тренерка Марина Боржемська. Як Марина рятувалася з дітьми від війни? Дивіться вже цієї суботи!

Марина Боржемська – фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування і ведуча мейковеру «Щасливі за сім днів» на СТБ. Телеведуча стоїть на варті інформаційного фронту, а також робить те, на чому спеціалізується ― допомагає людям тримати тіло у формі, а кошти від своєї програми передає на потреби ЗСУ і волонтерам. У новому випуску проєкту «Як ти?» Марина розкриє свій секрет! Невже вона зблизилася з колишнім чоловіком Славою Узелковим?

Не пропустіть відверте інтерв’ю Марини Боржемської у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи, 27 серпня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

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