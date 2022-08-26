Неужели война сблизила Марину и Узелкова: гостем нового выпуска «Як ти?» станет Марина Боржемская

В эту субботу, 27 августа, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет четырнадцатый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном расскажет фитнес-тренер Марина Боржемская. Как Марина спасалась с детьми от войны? Смотрите уже в эту субботу!

Марина Боржемская – фитнес-тренер, специалист по правильному питанию и ведущая мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ. Телеведущая стоит на страже информационного фронта, а также делает то, на чем специализируется – помогает людям держать тело в форме, а средства от своей программы передает на нужды ВСУ и волонтеров. В новом выпуске проекта «Як ти?» Марина раскроет свой секрет! Неужели она сблизилась с бывшим мужем Славой Узелковым?

Не пропустите откровенное интервью Марины Боржемской в ​​проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 27 августа, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

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