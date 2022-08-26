Проекты
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
Все проекты
ua
Як ти

Неужели война сблизила Марину и Узелкова: гостем нового выпуска «Як ти?» станет Марина Боржемская

26.08.2022

В эту субботу, 27 августа, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет четырнадцатый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном расскажет фитнес-тренер Марина Боржемская. Как Марина спасалась с детьми от войны? Смотрите уже в эту субботу!

Марина Боржемская станет героем 14 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником

Марина Боржемская – фитнес-тренер, специалист по правильному питанию и ведущая мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ. Телеведущая стоит на страже информационного фронта, а также делает то, на чем специализируется – помогает людям держать тело в форме, а средства от своей программы передает на нужды ВСУ и волонтеров. В новом выпуске проекта «Як ти?» Марина раскроет свой секрет! Неужели она сблизилась с бывшим мужем Славой Узелковым?

Не пропустите откровенное интервью Марины Боржемской в ​​проекте «Як ти?»  с Григорием Решетником в эту субботу, 27 августа, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Марина Боржемская станет героем 14 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Зачем актеру сериала «Слід» звонила Светлана Лобода: героем нового выпуска «Як ти?» станет Алексей Суровцев

 Марина Боржемская станет героем 14 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

«Як ти?»: Евгений Клопотенко о женитьбе, общении со Златой Огневич и семье

 Марина Боржемская станет героем 14 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

О волонтерстве, отношениях и общении со Златой Огневич: героем нового выпуска «Як ти?» станет Евгений Клопотенко

 Марина Боржемская станет героем 14 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Женя Кот чуть не погиб: Как вместе с женой танцор пережил химическую атаку врага?

 Марина Боржемская станет героем 14 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Мы хотим детей и очень долго их планируем: Татаринцева и Кот ошеломили новостью о рождении и усыновлении детей

 Марина Боржемская станет героем 14 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Химическая атака врага и приёмные дети: героем нового выпуска «Як ти?» станет Женя Кот
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить