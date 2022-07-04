Как сохранить отношения на расстоянии: советы от семьи Черкасовых

В эту субботу, 2 июля, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел шестой выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. Откровенно о личном и наболевшем на этот раз рассказал экс-Холостяк, прославлявший Украину за рубежом, чемпион по плаванию — Дмитрий Черкасов.

Дмитрий Черкасов – главный герой седьмого сезона романтического реалити «Холостяк». И хотя отношения с избранницей в проекте не сложились, уже через несколько месяцев после финала сезона Дмитрий познакомился с будущей женой Александрой. Девушка увидела красавца в проекте и сама ему написала. Пара родила сына Марка, а также вместе воспитывала Тимофея, ребенка от первого брака Александры.

Саше и Дмитрию война, как и многим другим парам, внесла коррективы в отношения. На фоне стресса, расстояния и боли война разлучила много влюбленных пар. Но взаимоотношения супругов Черкасовых стали еще крепче. Как сохранить отношения с любимым человеком? Читайте прямо сейчас!

«Не позволяйте себе понимать, что у тебя начинается другая жизнь, отдельная от этого человека. Рассказывайте любимому человеку, как прошел твой день, что ты делал, какие у тебя проблемы. Спрашивайте совета, просите о помощи. Как будто вы живете в разных городах, но проживаете одну жизнь. Не умалчивайте о том, что болит. Человек должен проживать весь твой день рядом, но через мобильную связь» – сказала Александра.

Как спасался из-под обстрелов Дмитрий? О ком он думал на пороге смерти? Полное интервью пары Черкасовых смотрите здесь:

Смотрите проект «Як ти?» с Григорием Решетником каждую субботу в 9:30 в эфире и на ютуб-канале СТБ.

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