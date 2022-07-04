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Як ти

Як зберегти стосунки на відстані: поради від сім’ї Черкасових

04.07.2022

Цієї суботи, 2 липня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов шостий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Відверто про особисте та наболіле цього разу розповів екс-Холостяк, чемпіон з плавання, який прославляв Україну за кордоном, — Дмитро Черкасов. 

Як зберегти відносини на відстані: поради від родини Черкасових

Дмитро Черкасов – головний герой сьомого сезону романтичного реаліті «Холостяк». І хоч стосунки з обраницею у проєкті не склалися, вже через декілька місяців після фіналу сезону Дмитро познайомився з майбутньою дружиною – Олександрою. Дівчина побачила красеня у проєкті і сама йому написала. Пара народила сина Марка, а також разом виховувала Тимофія, дитину від першого шлюбу Олександри.  

Саші та Дмитру війна, як і багатьом іншим парам, внесла корективи в стосунки. На фоні стресу, відстані та болю, війна розлучила багато закоханих пар. Та взаємини подружжя Черкасових стали ще міцнішими. Як зберегти стосунки з коханою людиною? Читайте просто зараз!

 «Не дозволяйте собі розуміти, що в тебе починається інше життя, окреме від цієї людини. Розповідайте коханій людині, як пройшов твій день, що ти робив, які в тебе проблеми. Питайте поради, просіть про допомогу. Ніби ви живете в різних містах, але проживаєте одне життя. Не замовчуйте про те, що болить. Людина має проживати весь твій день поряд, але через мобільний зв’язок» –  сказала Олександра. 

Як рятувався з-під обстрілів Дмитро? Про кого він думав на порозі смерті? Повне інтерв’ю пари Черкасових дивіться тут:

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