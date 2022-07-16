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Я думала отказываться от досъема сцен «Крепостной»: Наталка Денисенко шокировала поклонников откровенным признанием

16.07.2022

В эту субботу, 16 июля, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел восьмой выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз актриса популярных украинских сериалов Наталка Денисенко рассказала о 4 сезоне нашумевшего сериала «Крепостная». Когда завершатся съемки костюмированной драмы? И покажут ли ее в Украине? Читайте прямо сейчас в материале STB.UA!

Наталка Денисенко: "Я думала отказаться от сьемок последних сцен Крепостной": эксклюзив

«Уже скоро у нас должны быть съемки в Польше, потому что есть 4 сезон “Крепостной”, который мы должны доснять, и осталось несколько дней, чтобы отдать Польше этот сериал. Потому что Польша – один из заказчиков этого сериала. Польша очень многое для нас сделала. Надеюсь, что украинский зритель тоже увидит 4 сезон сериала. Если честно, я думала отказываться от досъема сцен, потому что там есть 2 российских актера, которые даже ничего не написали в своих соцсетях о войне. Первый — Данила Якушев, а второго не помню, потому что я с ними даже не знакома. Я с ними никогда не пересекалась даже на съемочной площадке. У меня есть сцены только с главной героиней – Таней Ратниковой, полностью поддерживающей Украину. Она родом из россии, работала у нас очень долго, и даже когда снималась в “Крепостной”, стала учить украинский язык. Это было до войны. Таня говорила: «Я хочу оставаться здесь, я не хочу возвращаться в россию! Все эти месяцы войны она сидела в Киеве».

Наталка Денисенко: "Я думала отказаться от сьемок последних сцен Крепостной": эксклюзив

Смотрите эмоциональное интервью Наталки Денисенко в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником прямо сейчас!

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