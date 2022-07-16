Я думала відмовлятися від дозйому сцен «Кріпосної»: Наталка Денисенко шокувала прихильників відвертим зізнанням

Цієї суботи, 16 липня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов восьмий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу акторка популярних українських серіалів Наталка Денисенко розповіла про 4 сезон нашумівшого серіалу «Кріпосна». Коли завершаться зйомки костюмованої драми? І чи покажуть її в Україні? Читайте просто зараз в матеріалі STB.UA!

«Вже незабаром у нас мають бути зйомки в Польщі, тому що є 4 сезон “Кріпосної” який ми маємо дозняти, і залишилось кілька днів, щоб віддати Польщі цей серіал. Тому що Польща – одна із замовників цього серіалу. Польща дуже багато для нас зробила. Сподіваюся, що український глядач теж побачить 4 сезон серіалу. Якщо чесно, я думала відмовлятися від дозйому сцен, тому що там є 2 російських актори, які навіть нічого не написали в своїх соцмережах про війну. Перший — Данило Якушев, а другого не памятаю, тому що я з ними навіть не знайома. Я з ними ніколи не пересікалася навіть на знімальному майданчику. У мене є сцени тільки з головною героїнею – Танею Ратніковою, яка повністю підтримує Україну. Вона родом з росії, працювала у нас дуже довго, і навіть коли коли знімалася в Кріпосній, стала вчити українську мову. Це було до війни. Таня казала: «Я хочу залишатися тут, я не хочу повертатися в росію! Всі ці місяці війни вона сиділа в Києві».

Дивіться емоційне інтерв’ю Наталки Денисенко у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником просто зараз!



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