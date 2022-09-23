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Вычеркнула Байрак из своей жизни: героиней нового выпуска «Як ти?» станет Анна Сагайдачная

23.09.2022

В эту субботу, 24 сентября, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет 18 выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. Откровенно о личном расскажет известная украинская актриса, главная героиня сериала «Справедливость» и костюмированной драмы «Крепостная» Анна Сагайдачная.  Смотрите уже в эту субботу!

Вычеркнула Байрак из своей жизни: героиней нового выпуска «Як ти?» станет Анна Сагайдачная

Как топовая украинская актриса Анна Сагайдачная вместе с мужем продюсером оказались в центре политического скандала вокруг Оксаны Байрак? Об этом и многом другом актриса расскажет в интервью.  Вы также узнаете:

  • Общается ли Анна с Оксаной сейчас?
  • Как актрисе пришлось доказывать, что у нее нет связей с россией?
  • А также о хейте вокруг танцев на пилоне, которыми Анна собирает средства на ВСУ.
  • И неужели муж Сагайдачной готов идти на фронт?

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Не пропустите откровенное интервью Анны Сагайдачной в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 24 сентября, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

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