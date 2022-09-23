Викреслила Байрак зі свого життя: героїнею нового випуску «Як ти?» стане Анна Сагайдачна

Цієї суботи, 24 вересня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде 18 випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Відверто про особисте розповість відома українська акторка, головна героїня серіалу «Справедливість» і костюмованої драми «Кріпосна» Анна Сагайдачна. Дивіться вже цієї суботи!

Як топова українська акторка Анна Сагайдачна разом із чоловіком продюсером опинилися у центрі політичного скандалу навколо Оксани Байрак? Про це та багато іншого акторка розповість в інтерв’ю. Ви також дізнаєтеся:

Чи спілкується Анна с Оксаною зараз?

Як акторці довелося доводити, що не має зв’язків із росією?

А також, про хейт навколо танців на пілоні, якими Анна збирає кошти на ЗСУ.

І невже чоловік Сагайдачної готовий йти на фронт?

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Не пропустіть відверте інтерв’ю Анни Сагайдачної у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи, 24 вересня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

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