Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Все проекты
ua
Як ти

Они заплатили деньги, чтобы меня заблокировали: Наталка Денисенко о своем Instagram

16.07.2022

В эту субботу, 16 июля, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел восьмой выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз актриса популярных украинских сериалов Наталка Денисенко рассказала о том, почему ее заблокировали в Instagram. Подробности читайте в нашем материале.

Наталку Денисенко заблокировали в Instagram: что стало причиной блокировки?

«Я пишу о ненависти к россиянам, из-за чего моя страница в Instagram уже во второй раз заблокирована. Мне ребята, кстати, сказали, что кто-то проплатил деньги, чтобы заблокировать страницу! Я зарабатывала в Instagram, его забрали. Я, как бы, безработная. Недавно у меня было несколько съемочных дней, за которые я получила деньги, ну и мы с Андреем собирали деньги на дом, а теперь дом ушел, деньги тратятся на жизнь. Очень жаль было брать эти средства, которые я так долго откладывала…»

Смотрите эмоциональное интервью Наталки Денисенко в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником прямо сейчас!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Наталку Денисенко заблокировали в Instagram: что стало причиной блокировки?
Як ти

С*ки! Чтобы вам поперек горла стало: Наталка Денисенко в пух и прах разнесла российских коллег

 Наталку Денисенко заблокировали в Instagram: что стало причиной блокировки?
Як ти

Я думала отказываться от досъема сцен «Крепостной»: Наталка Денисенко шокировала поклонников откровенным признанием

 Наталку Денисенко заблокировали в Instagram: что стало причиной блокировки?
Як ти

В Яремче она была не сама: Наталка Денисенко рассекретила семейное положение Мишиной

 Наталку Денисенко заблокировали в Instagram: что стало причиной блокировки?
Як ти

Отношения с военным, блокировка в Instagram и общение с российскими актерами: Наталка Денисенко станет героиней нового выпуска «Як ти»

 Наталку Денисенко заблокировали в Instagram: что стало причиной блокировки?
Як ти

Егор Крутоголов: эксклюзив о «Дизель Студио», войне, Киме и болезни сына

 Наталку Денисенко заблокировали в Instagram: что стало причиной блокировки?
Як ти

Зачем звонил Киму? Егор Крутоголов станет героем нового выпуска «Як ти?» с Григорием Решетником
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить