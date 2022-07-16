Они заплатили деньги, чтобы меня заблокировали: Наталка Денисенко о своем Instagram

В эту субботу, 16 июля, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел восьмой выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз актриса популярных украинских сериалов Наталка Денисенко рассказала о том, почему ее заблокировали в Instagram. Подробности читайте в нашем материале.

«Я пишу о ненависти к россиянам, из-за чего моя страница в Instagram уже во второй раз заблокирована. Мне ребята, кстати, сказали, что кто-то проплатил деньги, чтобы заблокировать страницу! Я зарабатывала в Instagram, его забрали. Я, как бы, безработная. Недавно у меня было несколько съемочных дней, за которые я получила деньги, ну и мы с Андреем собирали деньги на дом, а теперь дом ушел, деньги тратятся на жизнь. Очень жаль было брать эти средства, которые я так долго откладывала…»

Смотрите эмоциональное интервью Наталки Денисенко в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником прямо сейчас!



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