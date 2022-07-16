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Як ти

Вони заплатили гроші, аби мене заблокували: Наталка Денисенко про свій Instagram

16.07.2022

Цієї суботи, 16 липня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов  восьмий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу акторка популярних українських серіалів Наталка Денисенко розповіла про те, чому її заблокували в Instagram. Деталі читайте в нашому матеріалі. 

Наталку Денисенко заблокували в Instagram: що стало причиною блокування?

«Я пишу про ненависть до росіян, через що моя сторінка в Instagram вже вдруге заблокована. Мені хлопці, до речі, сказали, що хтось проплатив гроші, щоб заблокували сторінку!  Я заробляла в Instagram, його забрали. Я, якби, безробітна. Нещодавно у мене було кілька знімальних днів, за які я отримала гроші, ну і ми з Андрієм збирали гроші на будинок, а тепер будинок пішов, гроші витрачаються просто на життя. Дуже жаль було брати ці кошти, які я так довго відкладала…»

Дивіться емоційне інтерв’ю Наталки Денисенко у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником просто зараз!

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