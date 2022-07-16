В Яремче она была не сама: Наталка Денисенко рассекретила семейное положение Мишиной

В эту субботу, 16 июля, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел восьмой выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз актриса популярных украинских сериалов Наталка Денисенко рассказала о коллеге и подруге Ксении Мишиной. Общаются ли звезды сериала «Кріпосна»? И в какой компании в Ивано-Франковской области заметила Наталка Ксению? Читайте прямо сейчас!

«С Ксенией мы виделись в Яремче. Говорили, плакали», — вспоминает актриса.

На вопрос Григория Решетника, была ли она там сама, Наталья ответила:

«Я не могу сказать. Ну, сейчас холостячка, а тогда была не сама (Улыбается. — Прим. ред). Кстати, она снималась и сейчас заканчивает съемки в Бельгии, скоро должна приехать. Мы очень часто переписываемся. Она постоянно пишет: “Фединчик – герой! Держись!”».

Смотрите эмоциональное интервью Наталки Денисенко в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником прямо сейчас!



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