В Яремче вона була не сама: Наталка Денисенко розсекретила сімейний стан Мішиної

Цієї суботи, 16 липня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов восьмий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу акторка популярних українських серіалів Наталка Денисенко розповіла про колегу та подругу Ксенію Мішину. Чи спілкуються зараз зірки серіалу «Кріпосна»? І в якій компанії в Івано-Франківській області помітила Наталка Ксенію? Читайте просто зараз!

«З Ксенією ми бачилися в Яремче. Говорили, плакали», — згадує акторка.

На питання Григорія Решетника про те, чи була вона там сама, Наталка відповіла:

«Я не можу сказати. Ну, зараз холостячка, а тоді була не сама (Усміхається. — Прим. Ред). До речі, вона знімалася і зараз закінчує зйомки в Бельгії, має скоро приїхати. Ми переписуємось дуже часто. Вона постійно пише: “Федінчик – герой! Тримайся!”».

Дивіться емоційне інтерв’ю Наталки Денисенко у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником просто зараз!



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