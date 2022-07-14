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Отношения с военным, блокировка в Instagram и общение с российскими актерами: Наталья Денисенко станет героиней нового выпуска «Як ти»

14.07.2022

В эту субботу, 16 июля в 9:30, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет восьмой выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз о том, как изменилась жизнь после 24 февраля, откровенно о личном расскажет актриса популярных украинских сериалов Наталья Денисенко. О супружеской жизни с ставшим военным актером, общение с коллегами из России и эвакуации сына и родителей из эпицентра боевых действий — в большом интервью.

Наталка Денисенко станет героем проекта Як ти? с Григорием Решетником | Телеканал СТБ

Наталья Денисенко – украинская актриса сериалов и дубляжа, популярная блоггерша. Девушка увлекается медицинской психологией, танцами на пилоне и режиссерским искусством.

Наталья уже 5 лет замужем за известным украинским актером Андреем Фединчиком. Актеры познакомились во время съемок сериала, где играли пару. И так влюбились друг в друга, что Андрей расстался со своей первой женой ради будущего с Наталкой. Их любовь долго осуждали, но она оказалась сильнее предубеждения. Сейчас пара воспитывает сына, которому уже четыре года. Мальчика назвали Андреем в честь отца.

Наталья расскажет об отношениях с любимым-военным, своих страхах и переживаниях, блокировке страницы в Instagram, эвакуации родных с горячих точек и коммуникации с коллегами из России.

Не упустите эмоциональное интервью Наталии Денисенко в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 16 июля в 9:30. в эфире и на официальном Youtube канале СТБ.

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