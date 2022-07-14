Стосунки з військовим, блокування в Instagram та спілкування з російськими акторами: Наталка Денисенко стане героїнею нового випуску «Як ти?»

Цієї суботи, 16 липня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде восьмий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу про те, як змінилося життя після 24 лютого, відверто про особисте розповість акторка популярних українських серіалів Наталка Денисенко. Про подружнє життя з актором, який став військовим, спілкування з колегами з росії та евакуацію сина та батьків з епіцентру бойових дій – у великому інтерв’ю.

Наталка Денисенко – українська акторка серіалів та дубляжу, популярна блогерка. Дівчина захоплюється медичною психологією, танцями на пілоні та режисерським мистецтвом.

Наталка вже 5 років заміжня за відомим українським актором Андрієм Федінчиком. Актори познайомились під час зйомок серіалу, де грали пару. І так закохалися один в одного, що Андрій розлучився зі своєю першою дружиною заради майбутнього з Наталкою. Їхнє кохання довго засуджували, але воно виявилося сильнішим за упередження. Зараз пара виховує сина, якому вже 4 роки. Хлопчика назвали Андрієм на честь батька.

Наталка розповість про стосунки з коханим-військовим, свої страхи та переживання, блокування сторінки в Instagram, евакуацію рідних з гарячих точок та комунікацію з колегами з росіі.

Не пропустіть емоційне інтерв’ю Наталки Денисенко у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи, 16 липня, о 9:30. в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

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