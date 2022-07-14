Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Як ти

Стосунки з військовим, блокування в Instagram та спілкування з російськими акторами: Наталка Денисенко стане героїнею нового випуску «Як ти?»

14.07.2022

Цієї суботи, 16 липня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде восьмий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу про те, як змінилося життя після 24 лютого, відверто про особисте розповість акторка популярних українських серіалів Наталка Денисенко. Про подружнє життя з актором, який став військовим, спілкування з колегами з росії та евакуацію сина та батьків з епіцентру бойових дій у великому інтерв’ю. 

Наталка Денисенко стане героєм проекту Як ти? з Григорієм Решетником | Телеканал СТБ

Наталка Денисенко – українська акторка серіалів та дубляжу, популярна блогерка. Дівчина захоплюється медичною психологією, танцями на пілоні та режисерським мистецтвом. 

Наталка вже 5 років заміжня за відомим українським актором Андрієм Федінчиком. Актори познайомились під час зйомок серіалу, де грали пару. І так закохалися один в одного, що Андрій розлучився зі своєю першою дружиною заради майбутнього з Наталкою. Їхнє кохання довго засуджували, але воно виявилося сильнішим за упередження. Зараз пара виховує сина, якому вже 4 роки. Хлопчика назвали Андрієм на честь батька. 

Наталка розповість про стосунки з коханим-військовим, свої страхи та переживання, блокування сторінки в Instagram, евакуацію рідних з гарячих точок та комунікацію з колегами з росіі. 

Не пропустіть емоційне інтерв’ю Наталки Денисенко у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи, 16 липня, о 9:30. в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Наталка Денисенко стане героєм проекту Як ти? з Григорієм Решетником | Телеканал СТБ
Як ти

Єгор Крутоголов: ексклюзив про «Дизель Студіо», війну, Віталія Кіма та хворобу сина

 Наталка Денисенко стане героєм проекту Як ти? з Григорієм Решетником | Телеканал СТБ
Як ти

Навіщо дзвонив Кіму? Єгор Крутоголов стане героєм нового випуску «Як ти?» з Григорієм Решетником

 Наталка Денисенко стане героєм проекту Як ти? з Григорієм Решетником | Телеканал СТБ
Як ти

Ми вирішили обвінчатися: ексклюзивні подробиці особистого життя родини Черкасових

 Наталка Денисенко стане героєм проекту Як ти? з Григорієм Решетником | Телеканал СТБ
Як ти

Як зберегти стосунки на відстані: поради від сім’ї Черкасових

 Наталка Денисенко стане героєм проекту Як ти? з Григорієм Решетником | Телеканал СТБ
Як ти

Подумки попрощався з близькими: екс-Холостяк Дмитро Черкасов про війну та розлуку з родиною у проєкті «Як ти?»

 Наталка Денисенко стане героєм проекту Як ти? з Григорієм Решетником | Телеканал СТБ
Як ти

Знову холостяк? Дмитро Черкасов стане героєм нового випуску «Як ти?» з Григорієм Решетником
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати