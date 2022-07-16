С*ки! Чтобы вам поперек горла стало: Наталка Денисенко в пух и прах разнесла российских коллег

В эту субботу, 16 июля, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел восьмой выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз актриса популярных украинских сериалов Наталка Денисенко рассказала о том, как относится к актерам из россии. Подробности читайте в нашем материале STB.UA.

С первого дня полномасштабного вторжения россии в Украину, актриса Наталка Денисенко активно призывала своих российских коллег засудить войну и выступить против действий преступной власти. Однако после многочисленных попыток достучаться до россиян, Наталка поняла, что многие попросту поддерживают террористический режим.

«Я писала многим актерам из россии, чтобы они начали говорить правду в своих соцсетях. Нас бомбят, россия – страна агрессор! Об этом нужно говорить! Я писала Соне Присс, Евгении Лозе. Очень хочется, чтобы они никогда не ступали на нашу землю. Чтобы я просто о них забыла навсегда. Они все говорили, что обожают Киев, что у нас красиво, хорошие рестораны. С*ки! Чтобы вам поперек горла стало! Я хочу, чтобы они никогда никуда не уехали и гнили в своей россии!»

О родственниках в россии

«У меня есть тетя, родная сестра моего отца. Однажды она мне написала: “Держитесь”, а потом я сбрасывала ей видео, что у нас происходит, и она ничего на это не отписывала».

Смотрите эмоциональное интервью Наталии Денисенко в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником прямо сейчас!

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