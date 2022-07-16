С*ки! Щоб вам поперек горла стало: Наталка Денисенко вщент рознесла російських колег

Цієї суботи, 16 липня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов восьмий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу акторка популярних українських серіалів Наталка Денисенко розповіла про те, як ставиться до акторів з росії. Деталі читайте в нашому матеріалі STB.UA.

З першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну актриса Наталка Денисенко активно закликала своїх російських колег засудити війну та виступити проти дій злочинної влади. Однак після численних спроб достукатися до росіян, Наталка зрозуміла, що багато з них просто підтримують терористичний режим.

«Я писала багатьом акторам з росії, аби вони почали говорити правду у своїх соцмережах. Нас бомблять, росія – країна агресор! Про це потрібно говорити! Я писала Соні Прісс, Євгенії Лозі. Дуже хочеться, щоб вони ніколи не ступали на нашу землю. Щоб я просто про них забула назавжди. Бо вони всі говорили, що обожнюють Київ, що у нас красиво, добрі ресторани. С*ки! Щоб вам поперек горла стало! Я хочу, щоб вони ніколи нікуди не виїхали і гнили в своїй росії!»

Про родичів у росії

«В мене є тьотя, рідна сестра мого тата. Один раз вона мені написала: “Тримайтеся”, а потім я скидала їй відео, що у нас відбувається, і вона нічого на це не відписувала».

Дивіться емоційне інтерв’ю Наталки Денисенко у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником просто зараз!



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