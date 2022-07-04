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Як ти

Мысленно попрощался с близкими: экс-Холостяк Дмитрий Черкасов о войне и разлуке с семьей в проекте «Як ти?»

04.07.2022

В эту субботу, 2 июля, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел шестой выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз свою душу открыли экс-Холостяк, чемпион по плаванию, прославлявший Украину за границей, Дмитрий Черкасов и его жена – Александра. О том, как пара пережила разлуку и почему женщина вместе с детьми вернулась в Украину из Ирландии – в большом интервью.

Дмитрий Черкасов стал героем проекта Як ти? с Григорием Решетником | Телеканал СТБ

Как и тысячи украинских женщин, жена Дмитрия, Александра, отправилась с малышами за границу в поиске безопасного места. Долгое время она с мальчиками находилась в Ирландии.

«Каждый взял свою ответственность. Саше нужно было защитить детей, а я остался защищать дом. У нас три собаки и три кота. Это тоже живые существа. Я записался в терроборону. И понемногу напряжение росло, взрывы становились все ближе. А на следующий день над нами уже летели ракеты – около 20 штук. Тогда с вероятностью 90% мне казалось, что меня не будет. Открыл дверь для того, чтобы животные смогли выбежать и мысленно попрощался с близкими», – вспоминает Дмитрий.

Чтобы папа всегда присутствовал в жизни детей, пара постоянно держала связь. Воспитание детей Дмитрием проходило в режиме онлайн. Однако разлуку пара не выдержала, и впоследствии Александра вместе с сыновьями вернулась домой.

После продолжительного отсутствия, женщина со слезами на глазах, уверяет, что больше не оставит мужчину: «Если снова начнутся активные боевые действия вблизи нас, я не поеду больше в Ирландию. Мы вместе отправимся, например, на запад Украины. Одна из причин, почему мы вернулись – я представила, если вдруг с Дмитрием что-нибудь случится, а я в другой стране… Я не смогу без него жить. Потому приняла решение, что семья должна быть вместе. Единственное, что меня тревожит: не эгоистично ли я поступила по отношению к детям… Но мы больше без папы никуда не поедем».

Смотрите проект «Як ти?»  с Григорием Решетником каждую субботу в 9:30 в эфире и на ютуб-канале СТБ.

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