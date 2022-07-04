Подумки попрощався з близькими: екс-Холостяк Дмитро Черкасов про війну та розлуку з родиною у проєкті «Як ти?»

Цієї суботи, 2 липня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов шостий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу свою душу відкрили екс-Холостяк, чемпіон з плавання, який прославляв Україну за кордоном, Дмитро Черкасов, та його дружина – Олександра. Про те, як пара пережила розлуку та чому жінка разом з дітьми повернулася до України з Ірландії – у великому інтерв’ю.

Як і тисячі українських жінок, дружина Дмитра, Олександра, вирушила з малечею за кордон у пошуку безпечного місця. Тривалий час вона з хлопчиками знаходилась в Ірландії.

«Кожен взяв свою відповідальність. Саші потрібно було захистити дітей, а я залишився захищати дім. У нас три собаки і три коти. Це теж живі істоти. Я записався до тероборони. І потроху напруга зростала, вибухи ставали все ближче. А наступного дня над нами вже летіли ракети, близько 20 штук. Тоді з ймовірністю 90% мені здавалося, що мене вже не буде. Відкрив двері для того, щоб тварини змогли вибігти і подумки попрощався з близькими», – згадує Дмитро.

Аби тато був завжди присутній у житті дітей, пара постійно тримала зв’язок. Виховання дітей Дмитром також проходило у режимі онлайн. Проте розлуку пара не витримала, і згодом Олександра разом з синами повернулася додому.

Після тривалої відсутності жінка зі сльозами на очах запевняє, що більше не залишить чоловіка: «Якщо знову почнуться активні бойові дії поблизу нас, я не поїду більше до Ірландії. Ми разом вирушимо, наприклад, на захід України. Одна з причин, чому ми повернулись – я уявила, якщо раптом з Дмитром щось трапиться, а я в іншій країні… Я не зможу без нього жити. Тому прийняла рішення, що родина має бути разом. Єдине, що мене тривожить: чи не егоїстично я вчинила по відношенню до дітей… Але ми більше без тата нікуди не поїдемо».

Дивіться проєкт «Як ти?» з Григорієм Решетником» щосуботи о 9:30 в ефірі та на ютуб-каналі СТБ.



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