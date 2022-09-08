Под обстрелом писал песню для Ed Sheeran: гостем нового выпуска «Як ти?» станет Тарас Тополя

В эту субботу, 10 сентября, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет 16 выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. Откровенно о личном расскажет певец, лидер группы «Антитіла» Тарас Тополя. Как мужчина оборонял Киевщину? Неужели был на мушке вражеского танка? И когда последний раз видел детей? Смотрите уже в эту субботу!

Тарас Тополя — лидер известной группы «Антитіла», участники которой вступили в ряды теробороны ВСУ. Прошли подготовку на парамедиков и защищают страну на фронте. Во время войны группа записала песню со всемирно известным исполнителем Эдом Шираном, чтобы распространять информацию о войне и через музыку. Тарас женат на певице Елене Тополе, известной как Alyosha. Вместе воспитывают двоих сыновей и дочь. С 2014 года Тарас с друзьями начал волонтерскую деятельность – основал БФ «Вільні UA». В 2019 году получил орден «За заслуги» ІІІ степени.

«Самым тяжелым для меня было в мой день рождения разблокировать телефон убитого побратима его холодным пальцем…», — скажет Тарас в интервью.

Певец посетит студию проекта «Як ти?», где расскажет, как переживает войну, а также защищает родную украинскую землю от российских оккупантов. Зрители узнают ответы на вопросы:

Как защищал Киев от врага?

Неужели был в шаге от смерти? И что спасло его жизнь?

Как создавал песню для Ed Sheeran в Буче?

Планирует ли певец стать политиком?

Неужели группа «Антитіла» может прекратить свое существование?

И когда последний раз видел жену и детей?

Не пропустите откровенное интервью Тараса Тополи в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 10 сентября, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

Video: Под обстрелом писал песню для Ed Sheeran: гостем нового выпуска «Як ти?» станет Тарас Тополя Под обстрелом писал песню для Ed Sheeran: гостем нового выпуска "Як ти?" станет Тарас Тополя. Смотрите анонс проекта Як ти? от 11.09.2022 на СТБ

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