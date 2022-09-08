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Як ти

Під обстрілом писав пісню для Ed Sheeran: гостем нового випуску «Як ти?» стане Тарас Тополя

08.09.2022

Цієї суботи, 10 вересня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде 16 випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Відверто про особисте розповість співак, лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Як чоловік обороняв Київщину? Невже був на мушці ворожого танка? Та коли востаннє бачив дітей? Дивіться вже цієї суботи!

Тарас Тополя стане героєм 16 випуску проєкту Як ти?

Тарас Тополя — лідер відомого гурту «Антитіла», учасники якого вступили до лав тероборони ЗСУ. Пройшли підготовку на парамедиків та захищають країну на фронті. Під час війни гурт записав пісню із всесвітньо відомим виконавцем Едом Шираном, аби розповсюджувати інформацію про війну і через музику. Тарас одружений на співачці Олені Тополі, відомій як Alyosha. Разом виховують двох синів та доньку. З 2014 року Тарас із друзями розпочав волонтерську діяльність — заснував БФ «Вільні UA». У 2019 році отримав орден “За заслуги” ІІІ ступеня. 

«Найважчим для мене було в мій день народження розблоковувати телефон убитого побратима його холодним пальцем…», — скаже Тарас в інтерв’ю.

Співак завітає до студії проєкту «Як ти?», де розповість, як переживає війну, а також захищає рідну українську землю від російських окупантів. Глядачі почують відповіді на питання:   

  • Як захищав Київ від ворога?
  • Невже був за крок від смерті? Та що врятувало його життя?
  • Як створював пісню для Ed Sheeran у Бучі? 
  • Чи планує співак стати політиком?
  • Невже гурт «Антитіла» може припинити своє існування? 
  • І коли востаннє бачив дружину та дітей? 

Не пропустіть відверте інтерв’ю Тараса Тополі у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи, 10 вересня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

Video: Під обстрілом писав пісню для Ed Sheeran: гостем нового випуску «Як ти?» стане Тарас Тополя

Під обстрілом писав пісню для Ed Sheeran: гостем нового випуску «Як ти?» стане Тарас Тополя. Дивіться анонс проєкту Як ти? від 10.09.2022 на СТБ

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