Зачем звонил Киму? Егор Крутоголов станет героем нового выпуска «Як ти?» с Григорием Решетником

В эту субботу, 9 июля, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет седьмой выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. Откровенно о личном и наболевшем в этот раз расскажет актер, шоумен, телеведущий, художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов. Как он спасался от обстрелов? И зачем звонил по телефону главе Николаевской ОВА Виталию Киму?

Егор Крутоголов – актер и телеведущий. Родился в 1980 году в Николаеве в семье преподавательницы и инженера. С детства занимался бальными танцами, был капитаном школьной команды КВН.

Егор Крутоголов вместе с женой воспитывает двух сыновей: Льва и Максима. Участвует в автогонках среди любителей и не профессионалов в Украине и за ее пределами. Многократный участник и победитель разных лиг КВН в составе команды Дизель. А ныне зрителям известен как Папанька и актер «Дизель Шоу».

Как спасался из-под обстрелов Егор? Общается ли он сейчас с друзьями из России? И что происходит с актерами «Дизель Студио», которые родились в Беларуси и России?

Не пропустите откровенные признания Егора Крутоголова в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 9 июля, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

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