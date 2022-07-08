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Навіщо дзвонив Кіму? Єгор Крутоголов стане героєм нового випуску «Як ти?» з Григорієм Решетником

08.07.2022

Цієї суботи, 9 липня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде сьомий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Відверто про особисте та наболіле цього разу розповість актор, шоумен, телеведучий, художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов. Як він рятувався від обстрілів? Та навіщо телефонував голові Миколаївської ОДА Віталію Кіму?

Єгор Крутоголов стане героєм проекту Як ти? з Григорієм Решетником | Телеканал СТБ

Єгор Крутоголов — актор і телеведучий. Народився в 1980 році в Миколаєві в сім’ї викладачки та інженера. З дитинства займався бальними танцями, був капітаном шкільної команди КВК.

Єгор Крутоголов разом з дружиною виховує двох синів: Лева та Максима. Бере участь в автогонках серед любителів і не професіоналів в Україні та за її межами. Багаторазовий учасник і переможець різних ліг КВК у складі команди Дизель. А нині  — відомий глядачам як Папанька та актор «Дизель Шоу». 

Як рятувався з-під обстрілів Єгор? Чи спілкується він зараз з друзями із росії? Та що відбувається з акторами «Дизель Студіо», які народилися в Білорусі та Росії?

Не пропустіть відверті зізнання Єгора Крутоголова у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи, 9 липня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.  

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