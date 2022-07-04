Мы решили обвенчаться: эксклюзивные подробности личной жизни семьи Черкасовых

В прошлую субботу в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел шестой выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. Личными подробностями жизни во время войны поделились супруги Черкасовых – Дмитрий и Александр. Почему пара решила обвенчаться и какие советы дала другим влюбленным, чьи отношения сейчас строятся на расстоянии – в большом интервью.

Пара признается, что за время разлуки, пока Александра вместе с детьми жила в Ирландии из-за войны, случалась ревность. Несмотря на это, Саша уверена в своем муже. Хотя и ссоры давались паре сложно.

«Одно дело, когда ты ссоришься и потом можешь прийти в соседнюю комнату мириться, а другое – когда находишься в тысячах километров от человека», – объясняет Александра.

«Чтобы быть счастливыми, несмотря на километры, важно не позволять себе думать, что у тебя начинается другая отдельная от твоего человека жизнь, – советует женщина. – Нужно рассказывать, как проходит твой день, что делаешь, какие проблемы имеешь, спрашивать совет, просить о помощи. Как будто, несмотря на то, что вы с любимым находитесь в разных местах, все равно живете одной жизнью».

Александра уверяет, что за время войны у их с Дмитрием отношениях появилось больше трепета.

«Мы уже не откладываем ничего на завтра. Приняли решение, что обвенчаемся. 8 июля как раз будет пять лет с момента нашей первой встречи», – признается Саша.

Предложение обвенчаться вырвалось у Дмитрия во время телефонного разговора. Мужчина вспоминает, что это была как вспышка эмоций: «Я начал понимать, насколько мне не хватает этого человека. Это как половину тебя разрубили. Цельного тебя больше нет. Для меня венчание гораздо ответственнее, чем свадьба. Это о единстве наших душ».

Смотрите проект «Як ти?» с Григорием Решетником каждую субботу в 9:30 в эфире и на ютуб-канале СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.