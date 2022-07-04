Ми вирішили обвінчатися: ексклюзивні подробиці особистого життя родини Черкасових

Минулої суботи в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов шостий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Особистими подробицями життя під час війни поділилося подружжя Черкасових – Дмитро та Олександра. Чому пара вирішила обвінчатися та які поради дала іншим закоханим, чиї стосунки зараз будуються на відстані – у великому інтерв’ю.

Пара зізнається, що за час розлуки, поки Олександра разом з дітьми мешкала в Ірландії через війну, траплялися ревнощі. Попри це, Саша впевнена у своєму чоловікові. Хоч і сварки давалися парі складно.

«Одне діло, коли ти сваришся і потім можеш прийти в сусідню кімнату миритися, а інше – коли знаходишся за тисячі кілометрів від людини», – пояснює Олександра.

«Аби бути щасливими, попри кілометри, важливо не дозволяти собі думати, що у тебе починається інше окреме від твоєї людини життя, – радить жінка. – Потрібно розповідати, як проходить твій день, що робиш, які проблеми маєш, запитувати пораду, просити про допомогу. Наче, не дивлячись на те, що ви з коханим знаходитесь у різних місцях, все одно живете одним життям».

Олександра запевняє, що за час війни у їхніх з Дмитром стосунках з’явилося більше трепету.

«Ми вже не відкладаємо нічого на завтра. Прийняли рішення, що обвінчаємось. 8 липня як раз буде 5 років з моменту нашої першої зустрічі», – зізнається Саша.

Пропозиція обвінчатися вирвалася у Дмитра під час телефонної розмови. Чоловік згадує, що це був наче спалах емоцій: «Я почав розуміти, наскільки мені не вистачає цієї людини. Це наче половину тебе розрубали. Цілісного тебе більше немає. Для мене вінчання набагато відповідальніше, ніж весілля. Це про єдність наших душ».

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