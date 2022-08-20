Як ти? с Григорием Решетником выпуск 13 от 20.08.2022

Выпуск 13 | 20.08.2022 | Сезон 1

Не пропустите откровенное и эксклюзивное интервью Алексея Суровцева – смотрите онлайн проект Як ти? 13 выпуск от 20.08.2022 на сайте СТБ!

Полномасштабная война застала актера сериала След на отдыхе в Карпатах. Алексей долго ждал удачного случая, чтобы наконец взять отпуск и хотя бы немного забыть о заботах. Однако уже утром 24 февраля Алексею Суровцеву было не до отдыха. В проекте Як ти? от 20.08.2022 актер поделился: он сразу решил возвратиться домой в Ирпень, чтобы быть рядом со своими котами и помогать всем, чем только сможет. С первых дней войны Алексей Суровцев начал активно волонтерить, спасая домашних любимцев из квартир и домов. Как это происходило? Все подробности дальше!

Алексей Суровцев – будущий герой нового сезона Холостяк? Просто сейчас узнайте больше о личной жизни актера сериала След – смотрите онлайн проект Як ти? 13 выпуск от 20.08.2022 по СТБ.

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