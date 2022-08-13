Як ти? с Григорием Решетником выпуск 12 от 13.08.2022

Выпуск 12 | 13.08.2022 | Сезон 1

В проекте Як ти? 12 выпуск от 13.08.2022 известная ясновидящая страны Алена Курилова откроет секреты своей жизни и даст украинцам ценные советы, как пережить непростой период полномасштабной войны.

22 февраля Алена Курилова приехала в родной Бердянск, чтобы забрать маму в Киев. Однако мама не поддавалась ни на какие уговоры дочери поехать вместе с ней. Решающим стал день 24 февраля, когда рашисты взорвали Бердянский аэродром. После громкого взрыва Алена вместе с мамой эвакуировались под Киев. Как семья Алены Куриловой жила во время активных боевых действий в Киевской области? Велись ли бои в городке, где живет экстрасенс? Узнайте прямо сейчас – смотрите в проекте Як ти? от 13.08.2022.

В своем интервью Алена Курилова расскажет о том, что начало полномасштабной войны она ощущала еще четыре года назад. В 2018 году она предупреждала знакомых из силовых структур: начнется что-то страшное. Однако тогда ее слова казались только выдумкой. Сама Алена Курилова начала активно готовиться ко дню начала вторжения. Как именно? Ответ – в видео.

Какие жуткие видения видит Алена во время войны? И навела ли проклятие на путина? Смотрите онлайн проект Як ти? 12 выпуск от 13.08.2022 по СТБ.

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