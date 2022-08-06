Як ти? с Григорием Решетником выпуск 11 от 06.08.2022

Выпуск 11 | 06.08.2022 | Сезон 1

Не пропустите интересное интервью с Евгением Клопотенко – смотрите онлайн проект Як ти? 11 выпуск от 06.08.2022 на сайте телеканала СТБ!

Полномасштабная война застала Евгения в Киеве. У него были наготове тревожный чемодан и заправленный автомобиль, поэтому 24 февраля 2022 он быстро собрался, забрал сестру и поехал в другой город к родителям. Немного придя в себя, Евгений Клопотенко понял, что не может сидеть сложа руки. Потому открыл рестораны и начал готовить для наших защитников и переселенцев.

В проекте Як ти? выпуск 11 Евгений Клопотенко расскажет, как ему удалось добиться того, чтобы украинский борщ внесли в культурное наследие ЮНЕСКО, какие у него отношения со Златой Огневич, что думает о питании наших военных и какой представляет идеальную девушку для себя. Не пропустите откровенное интервью – смотрите онлайн проект СТБ Як ти? 11 выпуск от 06.08.2022!

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