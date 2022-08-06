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Video: Як ти? с Григорием Решетником выпуск 11 от 06.08.2022

Смотреть онлайн Як ти с Григорием Ретешником выпуск от 06.08.2022. Интервью Евгения Клопотенка с Григорием Решетником в проекте "Як ти" на СТБ смотреть онлайн
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Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Клопотенко от 06.08.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 11 от 06.08.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Клопотенко от 06.08.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 10 от 30.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Клопотенко от 06.08.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 9 от 23.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Клопотенко от 06.08.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 8 от 16.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Клопотенко от 06.08.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 7 от 09.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Клопотенко от 06.08.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 6 от 02.07.2022
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Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Клопотенко от 06.08.2022
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Як ти? с Григорием Решетником выпуск 11 от 06.08.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Клопотенко от 06.08.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 10 от 30.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Клопотенко от 06.08.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 9 от 23.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Клопотенко от 06.08.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 8 от 16.07.2022
Як ти Выпуск 11 Як ти? с Григорием Решетником выпуск 11 от 06.08.2022
Выпуск 11 | 06.08.2022 | Сезон 1

Не пропустите интересное интервью с Евгением Клопотенко – смотрите онлайн проект Як ти? 11 выпуск от 06.08.2022 на сайте телеканала СТБ!

Полномасштабная война застала Евгения в Киеве. У него были наготове тревожный чемодан и заправленный автомобиль, поэтому 24 февраля 2022 он быстро собрался, забрал сестру и поехал в другой город к родителям. Немного придя в себя, Евгений Клопотенко понял, что не может сидеть сложа руки. Потому открыл рестораны и начал готовить для наших защитников и переселенцев.

В проекте Як ти? выпуск 11 Евгений Клопотенко расскажет, как ему удалось добиться того, чтобы украинский борщ внесли в культурное наследие ЮНЕСКО, какие у него отношения со Златой Огневич, что думает о питании наших военных и какой представляет идеальную девушку для себя. Не пропустите откровенное интервью – смотрите онлайн проект СТБ Як ти? 11 выпуск от 06.08.2022!

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