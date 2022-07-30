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Video: Як ти? с Григорием Решетником выпуск 10 от 30.07.2022

Смотреть онлайн Як ти с Григорием Ретешником выпуск от 30.07.2022. Интервью Евгения Кота с Григорием Решетником в проекте "Як ти" на СТБ смотреть онлайн
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Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Котом от 30.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 10 от 30.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Котом от 30.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 9 от 23.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Котом от 30.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 8 от 16.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Котом от 30.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 7 от 09.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Котом от 30.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 6 от 02.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Котом от 30.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 5 от 25.06.2022
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Як ти? с Григорием Решетником выпуск 10 от 30.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Котом от 30.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 9 от 23.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Котом от 30.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 8 от 16.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Евгением Котом от 30.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 7 от 09.07.2022
Як ти Выпуск 10 Як ти? с Григорием Решетником выпуск 10 от 30.07.2022
Выпуск 10 | 30.07.2022 | Сезон 1

Не пропустите откровенное интервью Евгения Кота – смотрите онлайн проект Як ти? 10 выпуск от 30.07.2022 на сайте СТБ!

Полномасштабная война застала супругов Евгения и Натальи в их доме под Киевом. 24 февраля 2022 года звезды проснулись от двух сильных взрывов. Несмотря на то, что их дом находится буквально на линии столкновения, Евгений Кот и Наталья Татаринцева решили остаться и защищать свое жилье от оккупантов. Однако в проекте Як ти? от 30.07.2022 супруги поделились подробностями: через две недели пребывания на опасной территории они экстренно эвакуировались на запад Украины. Какие страшные события заставили их изменить свое решение? Все подробности ищите в интервью Евгения Кота.

Узнайте о волонтерстве, поездках в горячие точки и отношениях Евгения и Натальи во время войны – смотрите онлайн проект Як ти? 10 выпуск от 30.07.2022 по СТБ.

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