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Video: Як ти? с Григорием Решетником выпуск 9 от 23.07.2022

Смотреть онлайн Як ти с Григорием Ретешником выпуск от 23.07.2022. Интервью Ксении Мишиной с Григорием Решетником в проекте "Як ти" на СТБ смотреть онлайн
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Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Ксенией Мишиной от 23.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 9 от 23.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Ксенией Мишиной от 23.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 8 от 16.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Ксенией Мишиной от 23.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 7 от 09.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Ксенией Мишиной от 23.07.2022
Як ти

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 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Ксенией Мишиной от 23.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 5 от 25.06.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Ксенией Мишиной от 23.07.2022
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Як ти? с Григорием Решетником выпуск 4 от 18.06.2022
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 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Ксенией Мишиной от 23.07.2022
Як ти

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 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Ксенией Мишиной от 23.07.2022
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Ксения Мишина в проекте Як ти? 9 выпуск от 23.07.2022 расскажет о том, как изменилась ее жизнь после 24 февраля 2022 года.

Популярная актриса, звезда сериала Крепостная и первая холостячка Украины была убеждена: в 21-м веке полномасштабная жестокая война просто невозможна. Ксения Мишина до последнего не могла поверить, что 24 февраля станет переломным днем ​​в жизни каждого украинца. В проекте Як ти? от 23.07.2022 актриса поделилась подробностями рокового дня. Они с сыном Платоном планировали долгожданный отдых. Утром 24 февраля они были в аэропорту и ждали регистрации. Вдруг раздалась серия взрывов! Что произошло дальше? Подробности услышьте прямо сейчас!

Смотрите онлайн проект Як ти? 9 выпуск от 23.07.2022 на СТБ – узнайте, какие отношения между Ксенией Мишиной и Александром Эллертом, а также о волонтерстве Ксении во время войны.

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