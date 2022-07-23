Як ти? с Григорием Решетником выпуск 9 от 23.07.2022

Выпуск 9 | 23.07.2022 | Сезон 1

Ксения Мишина в проекте Як ти? 9 выпуск от 23.07.2022 расскажет о том, как изменилась ее жизнь после 24 февраля 2022 года.

Популярная актриса, звезда сериала Крепостная и первая холостячка Украины была убеждена: в 21-м веке полномасштабная жестокая война просто невозможна. Ксения Мишина до последнего не могла поверить, что 24 февраля станет переломным днем ​​в жизни каждого украинца. В проекте Як ти? от 23.07.2022 актриса поделилась подробностями рокового дня. Они с сыном Платоном планировали долгожданный отдых. Утром 24 февраля они были в аэропорту и ждали регистрации. Вдруг раздалась серия взрывов! Что произошло дальше? Подробности услышьте прямо сейчас!

Смотрите онлайн проект Як ти? 9 выпуск от 23.07.2022 на СТБ – узнайте, какие отношения между Ксенией Мишиной и Александром Эллертом, а также о волонтерстве Ксении во время войны.

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