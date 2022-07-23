Як ти? з Григорієм Решетником випуск 9 від 23.07.2022

Випуск 9 | 23.07.2022 | Сезон 1

Ксенія Мішина в проєкті Як ти? 9 випуск від 23.07.2022 розповість про те, як змінилося її життя після 24 лютого 2022 року.

Популярна акторка, зірка серіалу Кріпосна та перша холостячка України була переконана: у 21-му столітті повномасштабна жорстока війна просто неможлива. Ксенія Мішина до останнього не могла повірити в те, що 24 лютого стане переломним днем у житті кожного українця. У проєкті Як ти? від 23.07.2022 акторка поділилася подробицями фатального дня. Вони із сином Платоном планували довгоочікуваний відпочинок. Вранці 24 лютого вони були в аеропорті та чекали на реєстрацію. Аж раптом пролунала серія вибухів! Що відбулося далі? Подробиці почуйте просто зараз!

Дивіться онлайн проєкт Як ти? 9 випуск від 23.07.2022 на СТБ – дізнайтеся, які стосунки між Ксенією Мішиною та Олександром Еллертом, а також про волонтерство Ксенії під час війни.

Усі випуски Як ти?

Випуск Як ти? з Наталкою Денисенко