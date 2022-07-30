Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Всі проєкти
ru
Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником випуск 10 від 30.07.2022

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 30.07.2022. Інтерв'ю Євгенія Кота із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
Випуски
Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Євгенієм Котом від 30.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 10 від 30.07.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Євгенієм Котом від 30.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 9 від 23.07.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Євгенієм Котом від 30.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 8 від 16.07.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Євгенієм Котом від 30.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 7 від 09.07.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Євгенієм Котом від 30.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 6 від 02.07.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Євгенієм Котом від 30.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 5 від 25.06.2022
Топ проєкти
Як ти Як ти Все буде добре Все буде добре Прокинься з Ектором Прокинься з Ектором Супермама Супермама Серіали Серіали Таємниці ДНК Таємниці ДНК Сліпа Сліпа Україна має талант Україна має талант Супербабуся Супербабуся Вікна-Новини Вікна-Новини
Дивіться також
Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Євгенієм Котом від 30.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 10 від 30.07.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Євгенієм Котом від 30.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 9 від 23.07.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Євгенієм Котом від 30.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 8 від 16.07.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Євгенієм Котом від 30.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 7 від 09.07.2022
Як ти Випуск 10 Як ти? з Григорієм Решетником випуск 10 від 30.07.2022
Випуск 10 | 30.07.2022 | Сезон 1

Не пропустіть відверте інтерв’ю Євгена Кота – дивіться онлайн проєкт Як ти? 10 випуск від 30.07.2022 на сайті СТБ!

Повномасштабна війна застала подружжя Євгена та Наталії у їхньому будинку під Києвом. 24 лютого 2022 року зірки прокинулися від двох сильних вибухів. Попри те, що їхній дім розташований буквально на лінії зіткнення, Євген Кот і Наталія Татарінцева вирішили залишитися та обороняти своє житло від окупантів. Проте в проєкті Як ти? від 30.07.2022 подружжя поділилося подробицями: за два тижні перебування на небезпечній території вони екстрено евакуювалися на захід України. Які страшні події змусили їх змінити своє рішення? Усі подробиці шукайте в інтерв’ю Євгена Кота.

Дізнайтеся про волонтерство, поїздки в гарячі точки та стосунки Євгена та Наталії під час війни – дивіться онлайн проєкт Як ти? 10 випуск від 30.07.2022 на СТБ.

Усі випуски Як ти?

Випуск Як ти? із Ксенією Мішиною

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати