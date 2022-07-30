Як ти? з Григорієм Решетником випуск 10 від 30.07.2022

Випуск 10 | 30.07.2022 | Сезон 1

Не пропустіть відверте інтерв’ю Євгена Кота – дивіться онлайн проєкт Як ти? 10 випуск від 30.07.2022 на сайті СТБ!

Повномасштабна війна застала подружжя Євгена та Наталії у їхньому будинку під Києвом. 24 лютого 2022 року зірки прокинулися від двох сильних вибухів. Попри те, що їхній дім розташований буквально на лінії зіткнення, Євген Кот і Наталія Татарінцева вирішили залишитися та обороняти своє житло від окупантів. Проте в проєкті Як ти? від 30.07.2022 подружжя поділилося подробицями: за два тижні перебування на небезпечній території вони екстрено евакуювалися на захід України. Які страшні події змусили їх змінити своє рішення? Усі подробиці шукайте в інтерв’ю Євгена Кота.

Дізнайтеся про волонтерство, поїздки в гарячі точки та стосунки Євгена та Наталії під час війни – дивіться онлайн проєкт Як ти? 10 випуск від 30.07.2022 на СТБ.

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