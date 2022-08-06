Як ти? з Григорієм Решетником випуск 11 від 06.08.2022

Выпуск 11 | 06.08.2022 | Сезон 1

Не пропустіть цікаве інтерв’ю з Євгеном Клопотенком – дивіться онлайн проєкт Як ти? 11 випуск від 06.08.2022 на сайті телеканалу СТБ!

Повномасштабна війна застала Євгена у Києві. У нього були напоготові тривожна валіза та заправлений автомобіль, тому 24 лютого 2022 року він швидко зібрався, забрав сестру та поїхав в інше місто до батьків. Трохи оговтавшись, Євген Клопотенко зрозумів, що не може сидіти склавши руки. Тому відкрив ресторани та почав готувати для наших захисників і переселенців.

У проєкті Як ти? випуск 11 Євген Клопотенко розповість, як йому вдалося добитися того, щоб український борщ внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО, які у нього стосунки зі Златою Огнєвіч, що думає про харчування наших військових і якою уявляє ідеальну дівчину для себе. Не пропустіть відверте інтерв’ю – дивіться онлайн проєкт СТБ Як ти? 11 випуск від 06.08.2022!

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