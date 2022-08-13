Як ти? з Григорієм Решетником випуск 12 від 13.08.2022

Випуск 12 | 13.08.2022 | Сезон 1

У проєкті Як ти? 12 випуск від 13.08.2022 найвідоміша ясновидиця країни Олена Курилова відкриє секрети свого життя та дасть українцям цінні поради: як пережити непростий період повномасштабної війни.

22 лютого Олена Курилова приїхала в рідний Бердянськ, щоб забрати маму до Києва. Однак мама не піддавалася на жодні вмовляння доньки поїхати разом із нею. Вирішальним став день 24 лютого, коли рашисти підірвали Бердянський аеродром. Після гучного вибуху Олена разом із мамою евакуювалися під Київ. Як сім’я Олени Курилової жила під час активних бойових дій на Київщині? Чи велись бої в містечку, де живе екстрасенсиня? Дізнайтеся просто зараз – дивіться в проєкті Як ти? від 13.08.2022.

У своєму інтерв’ю Олена Курилова розповість про те, що повномасштабну війну вона відчувала ще 4 роки тому. У 2018 році вона попереджала знайомих із силових структур: почнеться щось страшне. Проте тоді її слова здавалися лише вигадкою. Сама Олена Курилова почала активно готуватися до дня початку вторгнення. Як саме? Відповідь – у відео.

Які моторошні видіння бачить Олена під час війни? І чи навела прокляття на путіна? Дивіться онлайн проєкт Як ти? 12 випуск від 13.08.2022 на СТБ.

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