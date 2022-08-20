Як ти? з Григорієм Решетником випуск 13 від 20.08.2022

Випуск 13 | 20.08.2022 | Сезон 1

Не пропустіть відверте й ексклюзивне інтерв’ю Олексія Суровцева – дивіться онлайн проєкт Як ти? 13 випуск від 20.08.2022 на сайті СТБ!

Повномасштабна війна застала актора серіалу Слід на відпочинку, у Карпатах. Олексій довго чекав вдалої нагоди, аби нарешті взяти відпустку та бодай на трохи забути про турботи. Проте вже вранці 24 лютого Олексію Суровцеву було не до відпочинку. У проєкті Як ти? від 20.08.2022 актор поділився: він одразу вирішив повернутися додому в Ірпінь, аби бути поруч зі своїми котами та допомагати всім, чим тільки зможе. З перших днів війни Олексій Суровцев почав активно волонтерити, рятуючи домашніх улюбленців із квартир і будинків. Як це відбувалося? Усі подробиці далі!

Олексій Суровцев – майбутній герой нового сезону Холостяк? Просто зараз дізнайтеся більше про особисте життя актора серіалу Слід – дивіться онлайн проєкт Як ти? 13 випуск від 20.08.2022 на СТБ.

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