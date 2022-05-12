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Фінал Євробачення 2022: хто виступить у фіналі

12.05.2022

У вівторок завершився перший півфінал Євробачення-2022. Як виступили учасники? І хто пройшов у фінал Євробачення 2022 року?

Kalush & Kalush Orchestra

instagram.com/eurovision/

Sam Ryder (Велика Британія)

 Alvan & Ahez (Франція)

Eskimo Callboy (Німеччина)

SloMo (Іспанія)

Mahmood (Італія)

Литва
Швейцарія
Україна
Нідерланди
Молдова
Португалія
Ісландія
Греція
Норвегія
Вірменія

Бельгія

Чехія

Азербайджан

Польща

Фінляндія

Естонія

Австралія

Швеція

Румунія

Сербия

Більше на тему: Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra

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