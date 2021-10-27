Церковні свята в листопаді 2021: календар
У листопаді буде багато важливих церковних свят, зокрема День Казанської ікони Божої Матері та Собор архістратига Михаїла. Апогеєм буде початок Різдвяного посту для православних християн. Коли яке церковне свято в листопаді ― календар дивіться в матеріалі.
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1 листопада ― пророка Іоіля; перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського.
2 листопада ― великомученика Артемія.
3 листопада ― преподобного Іларіона Великого; перенесення мощей святого Іларіона, преподобного Феофіла та Якова Омуцьких.
4 листопада ― Казанської ікони Божої Матері.
5 листопада ― апостола Якова; перенесення мощей праведного Якова Боровицького.
6 листопада ― ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість».
7 листопада ― мучеників Маркіана та Мартирія; преподобної Матрони Власової.
8 листопада ― великомученика Димитрія Солунського; преподобного Феофіла Печерського.
9 листопада ― мученика Нестора Солунського.
10 листопада ― великомучениці Параскеви; преподобного Стефана Савваїта; святого Димитрія.
11 листопада ― преподобної мучениці Анастасії Римлянки; преподобного Аврамія затворника та блаженної Марії; преподобної Анни.
12 листопада ― священномученика Зіновія; апостолів від 70-ти Тертія, Марка, Іуста та Артеми.
13 листопада ― мученика Єпимаха; апостолів від 70-ти Стахія, Амплія, Урвана, Наркісса, Апеллія та Арістовула; преподобних Спиридона та Никодима.
14 листопада ― чудотворців Косми та Даміана Асійських та матері їхньої.
15 листопада ― преподобного Маркіана Кірінейського.
16 листопада ― мучеників Акепсима єпископа, Йосипа пресвітера та Аїфала диякона; преподобного Акепсима; праведного Снандулії.
17 листопада ― преподобного Іоанніка Великого; священномучеників Никандра, єпископа Мирського, і Єрмея пресвітера.
18 листопада ― мучеників Галактіона та Єпістимії; апостолів від 70-ти Патрова, Єрма, Ліна, Гаія, Філолога.
19 листопада ― преподобного Варлаама Хутинського.
20 листопада ― ікони Божої Матері «Вигравання»; преподобного Лазаря Галісійського.
21 листопада ― Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних, архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафіїла, Єгудіїла, Варахіїла та Єреміїла.
22 листопада ― мучеників Онисифора та Порфирія; преподобної Матрони; ікони Божої Матері «Скоропослушниця».
23 листопада ― апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта і Тертія; мученика Ореста лікаря; колесування великомученика Георгія.
24 листопада ― великомученика Міни; мученика Вікентія; преподобного Мартирія Зеленецького.
25 листопада ― ікони Божої Матері «Милостива».
26 листопада ― мучеників Антоніна, Никифора та Германа; мучениці Манефи.
27 листопада ― апостола Филипа.
28 листопада ― початок Різдвяного посту.
29 листопада ― апостола та євангеліста Матвія
30 листопада ― святого Григорія Чудотворця.
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