Вихідні в листопаді 2021: чи будуть додаткові
Після двох порівняно теплих осінніх місяців настає листопад. Багато хто традиційно планує відпустку на цей холодний місяць, щоб полетіти до теплого моря і поніжитися на пляжі. Хтось має намір працювати, але розраховує, які вихідні в листопаді можна присвятити особистим справам. Розповідаємо, скільки вихідних у листопаді 2021 року і чи будуть додаткові вихідні дні.
Більше на тему: Вихідні та святкові дні 2021 року в Україні
У листопаді 2021 року буде 30 днів, і 22 з них ― робочі. Загалом у листопаді на нас чекають 8 вихідних днів ― це суботи та неділі. Державних свят у листопаді 2021 року в Україні немає, тож місяць буде стандартним.
Зате, окрім вихідних та робочих, у листопаді на українців чекає багато професійних свят та звичайних урочистих днів.
Ми зібрали для вас список важливих свят у листопаді, які ви не захочете пропустити.
Свята в листопаді 2021
- 1 листопада ― День народження Європейського Союзу, Міжнародний веганський день
- 3 листопада ― День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії
- 4 листопада ― День залізничника
- 9 листопада ― День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
- 10 листопада ― Міжнародний день бухгалтера
- 16 листопада ― Міжнародний день, присвячений терпимості, День працівників радіо, телебачення та зв’язку
- 17 листопада ― Міжнародний день студентів
- 18 листопада ― Міжнародний день відмови від куріння
- 19 листопада ― День працівників гідрометеорологічної служби
- 20 листопада ― Всесвітній день дитини
- 25 листопада ― Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок
- 27 листопада ― День пам’яті жертв голодоморів в Україні (четверта субота листопада)
- 30 листопада ― День домашніх тварин