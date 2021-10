Після двох порівняно теплих осінніх місяців настає листопад. Багато хто традиційно планує відпустку на цей холодний місяць, щоб полетіти до теплого моря і поніжитися на пляжі. Хтось має намір працювати, але розраховує, які вихідні в листопаді можна присвятити особистим справам. Розповідаємо, скільки вихідних у листопаді 2021 року і чи будуть додаткові вихідні дні.

У листопаді 2021 року буде 30 днів, і 22 з них ― робочі. Загалом у листопаді на нас чекають 8 вихідних днів ― це суботи та неділі. Державних свят у листопаді 2021 року в Україні немає, тож місяць буде стандартним.

Зате, окрім вихідних та робочих, у листопаді на українців чекає багато професійних свят та звичайних урочистих днів.

Ми зібрали для вас список важливих свят у листопаді, які ви не захочете пропустити.

