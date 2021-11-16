Выходные в ноябре 2021: будут ли дополнительные
После двух сравнительно теплых осенних месяцев наступает ноябрь. Многие традиционно планируют отпуск на этот холодный месяц, чтобы улететь к теплому морю и понежиться на пляже. Кто-то намерен работать, но рассчитывает, какие выходные в ноябре можно потратить на личные дела. Рассказываем, сколько выходных в ноябре 2021 и будут ли дополнительные выходные дни.
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В ноябре 2021 будет 30 дней, и 22 из них ― рабочие. Всего в ноябре нас ждут 8 выходных дней ― это субботы и воскресенья. Государственных праздников в ноябре 2021 в Украине нет, так что месяц будет стандартным.
Зато, помимо выходных и рабочих, в ноябре украинцев ждут множество профессиональных праздников и обычных торжественных дней.
Мы собрали для вас список важных праздников в ноябре, которые вы не захотите пропустить.
Праздники в ноябре 2021
- 1 ноября ― День рождения Европейского Союза, Международный веганский день
- 3 ноября ― День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии
- 4 ноября ― День железнодорожника
- 9 ноября ― День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства
- 10 ноября ― Международный день бухгалтера
- 16 ноября ― Международный день, посвященный терпимости, День работникoв радио, телевидения и связи
- 17 ноября ― Международный день студентов
- 18 ноября ― Международный день отказа от курения
- 19 ноября ― День работников гидрометеорологической службы
- 20 ноября ― Всемирный день ребенка
- 25 ноября ― Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин
- 27 ноября ― День памяти жертв голодоморов в Украине (четвертая суббота ноября)
- 30 ноября ― День домашних животных