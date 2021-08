Серпень 2021 порадує весь православний світ багатьма важливими святами. Серед них — день пророка Іллі та двунадесяті неперехідні свята: Преображення Господнє (Спас), Успіння Пресвятої Богородиці та інші. Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят у серпні 2021 року, щоб не пропустити великі і значущі православні дати.

Серпень 2021 багатий на православні свята. Також із 14 серпня починається Успенський піст, тривалість якого складе 14 днів, після чого відзначатимуть Успіння Пресвятої Богородиці. Це один із чотирьох багатоденних постів після Великого, Різдвяного та Петрового.

1 серпня — знайдення мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця; преподобного Паїсія Печерського; преподобного Дія Константинопольського.

2 серпня — пророка Іллі.

3 серпня — преподобних Симеона Палестинського, Христа ради юродивого, та Іоана, співпосника його.

4 серпня — мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини; преподобного Корнилія Переяславського; перенесення мощей священномученика Фоки, єпископа Синопського.

5 серпня — Почаївської ікони Божої Матері; мучеників Трохима, Феофіла і 13-ти мучеників.

6 серпня — мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.

7 серпня — успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці; святих жон Олімпіади, диякониси, і преподобної Євпраксії діви, Тавеннської.

8 серпня — священномучеників Єрмолая, Єрмипіта і Єрмократа, пресвітерів Нікомидійських.

9 серпня — великомученика і цілителя Пантелеймона; преподобного Германа Аляскинського.

10 серпня — Смоленської ікони Божої Матері «Одигітрія»; апостолів від 70-ти Прохора, Никанора, Тимона і Пармена дияконів.

11 серпня — преподобномученика Серафима і Феогноста, ієромонахів;

мученика Каллиника Кілікійського; преподобних Костянтина і Косми Косинських; мучениці діви Серафими.

12 серпня — апостолів від 70-ти Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка;

Мученика Іоана Воїна; знайдення мощей преподобного Германа Соловецького.

13 серпня — передсвято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього.

14 серпня — Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього; семи мучеників Маккавеєвих, матері їх Соломонії та учителя їхнього Єлеазара; початок Успенського посту.

15 серпня — блаженного Василя, Христа ради юродивого.

16 серпня — преподобного Антонія Римлянина, Новгородського чудотворця.

17 серпня — семи отроків у Ефесі: святих Максиміліана, Ямвлиха, Мартиніана, Іоана, Діонісія, Ексакустодіана і Антоніна.

18 серпня — передсвято Преображення Господнього.

19 серпня — Преображення Господнє. Спас.

20 серпня — післясвято Преображення Господнього.

21 серпня — перенесення мощей преподобних Зосими і Саватія Соловецьких.

22 серпня — Собор Соловецьких святих.

23 серпня — священномучеників Лаврентія, архідиякона, Сикста II, папи Римського, Фелікіссіма і Агапіта, дияконів, мученика Романа, Римських.

24 серпня — священномученика Евпла Катанського, архідиякона; преподобномучеників Феодора і Василя Печерських; преподобного Феодора, князя Острозького, Печерського.

25 серпня — преподобномучеників Білогірських.

26 серпня — віддання свята Преображення Господнього; преподобного Максима Сповідника.

27 серпня — передсвято Успіння Пресвятої Богородиці; пророка Михея; перенесення мощей преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського.

28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці.

29 серпня — післясвято Успіння Пресвятої Богородиці.

30 серпня — священномученика Мирона, пресвітера; преподобного Аліпія, іконописця Печерського.

31 серпня — преподобного Іоана Рильського; мучеників Флора і Лавра.

