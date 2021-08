14 серпня православні святкують Медовий Спас 2021. Традиційно це і народне, і релігійне свято. Воно знаменує початок Успенського посту і прощання зі спекотними літніми днями. Про те, що не можна робити на Медовий Спас, а також про прикмети і традиції на Маковія нагадала учасниця «Битви екстрасенсів» Ярослава Федорова.

Перший Спас називають не тільки Медовим, а й Маковим (Маковія) і Спасом на воді. До середини серпня соти у вуликах вже заповнені, і пасічники починають збір меду. Існує повір’я, що в день Першого Спаса пасічник обов’язково повинен заламати соти, інакше сусідні бджоли вкрадуть увесь мед.

Третє іменування – Спас на воді, або Мокрий Спас, – цей день отримав завдяки традиції освячення води. На Русі цього дня було заведено купати коней, свиней і всю худобу останній раз. Також люди і самі купалися, вірячи, що такий обряд змиє їхні гріхи і подарує здоров’я. Обов’язковим ритуалом було освячення нових колодязів.

Крім народних традицій, Перший Спас є і початком Успенського посту, який триває з 14 по 27 серпня. Це єдиний багатоденний пост на честь Богородиці та її Успіння. Він дуже суворий, незважаючи на те, що солодкий. Вважається, що, дотримуючись цього посту, життя вірян буде таким ж солодким й після смерті.

Ярослава Федорова так пояснює ці традиції:

За традицією господині йдуть до церкви для того, щоб помолитися й освятити мед. Вважається, що в такому разі він отримує чудодійну силу і може застосовуватися навіть як ліки від важких хвороб. Цього дня жінки печуть булочки, пряники, пироги та млинці з медом.

Також традиційною стравою на столі є випічка з маком. І це не випадковість, оскільки 14 серпня – день пам’яті семи старозавітних мучеників Маккавеїв. У народі це свято отримало назви Маковій, або ж Маковий Спас. Саме тому на стіл заведено подавати різні страви з маком.

Ярослова Федорова додає:

14 серпня починається період Спасівки, протягом якого заведено допомагати оточуючим, особливо тим, хто потребує цього найбільше. У день Медового Спаса на Русі влаштовували «вдовині та сирітські помочі», тобто приносили їжу і допомагали по господарству. При цьому люди примовляли: «Ти – за себе, ми – за тебе, а Христовий Спас – за всіх нас!». Важається, що Спас отримав свою назву на честь Ісуса Христа-Спасителя (Спаса). Тому всі продукти, на честь яких названо свято, мають «спасительні» властивості.

В Перший Спас в давні часи бджолярі надягали чистий одяг, в новий посуд клали мед з найкращих і найбагатших вуликів і йшли до церкви. Освяченим медом поминали батьків, пригощали жебраків і дітей.

Ярослава також нагадує, що «як і під час будь-якого великого релігійного свята, в цей день не можна займатися сільськогосподарськими роботами, не можна працювати по дому. Тому порядок в городі, саду та будинку потрібно навести напередодні. Потрібно провести цей день в максимально теплій і дружній обстановці з рідними і близькими людьми».

Напередодні Маковія кілька голівок маку додавали до букета з квітів й лікарських рослин. Освятивши в церкві, таку «маковійську квітку» ставили біля ліжка. Вірили, що вона вбереже сім’ю від нещасть і подарує спокій і благополуччя.

Також в букети додавали різні символічні трави і квіти. Наприклад, чорнобривці принесуть в дім щастя, деревій – фінансове благополуччя, м’ята – міцне здоров’я, а базилік удачу. Наші предки вірили, що цей букет треба зібрати неодмінно своїми руками, і це принесе в дім щастя.

