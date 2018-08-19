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Телеканал СТБ / Яблучний Спас: чого не можна робити, традиції та прикмети

Яблучний Спас: чого не можна робити, традиції та прикмети

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Яблучний Спас у 2018 році відзначають 19 серпня. У церковному календарі він теж позначений як велике свято – день Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Як правильно відзначити Яблучний Спас, а також яких традицій варто дотримуватися цього дня, нагадав переможець 18 сезону «Битви екстрасенсів» Каїн Крамер.

яблучний спас

Свято Преображення Господнього: церковні традиції

Преображення Господнє вважається одним із найбільших церковних свят і входить в цикл «двунадесятих» днів. Вони присвячені подіям земного життя Господа Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці. У цей день прославляється поєднання божественного та людського начал в Ісусі Христі. На горі Фавор Спаситель розкрив себе як божество, давши своїм учням одкровення слави Другої Особи Трійці (Христа), прихованої від очей чужих в земному житті. Тому свято Преображення має ще одну назву – Спас на горі.

Яблучний спас є мирською назвою церковного свята. Саме з ним пов’язані всі народні прикмети, традиції та звичаї.

Яблучний Спас на Русі

Яблучний Спас – це єдиний Спас, до якого на Русі готувалися заздалегідь. За два тижні до свята люди переставали їсти яблука, чекаючи святкового дня Другого Спаса.

У сам Яблучний Спас всі фрукти освячували в церкві, потім їли їх цілий день, готували різні страви з яблуками та заготовляли фрукти на зиму. Вважалося, чим більше страв на столі, тим багатшим буде наступний урожай. Як і під час інших Спасів – Медового та Горіхового, – вірили, що в день свята продукти мають лікувальні властивості.

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Традиції та прикмети в день Яблучного Спаса

  • Щоб бути щасливим, потрібно пригостити яблуками з нового врожаю всіх рідних, близьких і коханих. Тільки після цього можна з’їсти яблучко самому.
  • Якщо цього дня на мед злітаються бджоли – оселя буде сповнена достатку.
  • Дівчата у свято Спаса просять у яблунь свіжості та вроди. Для цього юним красуням потрібно водити хороводи навколо дерева, вплітати листя з нього у вінки. А якщо зробити спеціальний гребінь з яблуні й розчесати ним волосся на заході сонця, то воно стане густішим і сильнішим.
  • За погодою в Яблучний Спас визначають, якою буде майбутня осінь. Якщо весь день йдуть дощі – осінь теж буде мокрою, сухий же день обіцяє осінь без опадів. А ось ясна сонячна погода пророкує сувору зиму.
  • Також про погоду можна дізнатися за листям на деревах. Якщо в день свята воно пожовкло, то незабаром погода зіпсується.
  • Особливу увагу варто приділити комахам. Якщо сьогодні ви будете милосердними й терплячими до мух, то чекайте успіх і добробут. Не відганяйте їх від себе та в жодному разі не вбивайте. Так ви привернете щастя у своє життя.

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