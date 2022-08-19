Яблочный Спас 2022 и Преображение Господне: что нельзя делать, традиции и приметы

Яблочный Спас: что нельзя делать, традиции и приметы
Яблочный Спас в 2022 году отмечают 19 августа. В церковном календаре он обозначен как великий праздник – день Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Как правильно отметить Яблочный Спас, а также какие традиции стоит соблюдать в этот день, напомнила победительница 5 сезона «Битвы экстрасенсов» Жанна Шулакова.
Праздник Преображения Господня: церковные традиции
Преображение Господне считается одним из самых больших церковных праздников и входит в цикл двунадесятых дней. Они посвящены событиям земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. В этот день прославляется соединение божественного и человеческого начал в Иисусе Христе. На горе Фавор Спаситель преобразился в Бога, дав своим ученикам откровение славы Второго Лица Троицы (Христа), скрытого от глаз чужих в земной жизни. Поэтому праздник Преображения имеет еще одно название – Спас на горе.
Яблочный Спас является мирским названием церковного праздника. Именно с ним связаны все народные приметы, традиции и обычаи.
Жанна Шулакова также рассказала, что «Второй, или Яблочный, Спас отмечали в дохристианские времена в середине августа – в конце сбора урожая. Он напоминал народу о великой силе природы и ее неоценимых дарах. В Яблочный Спас по традиции праздничные службы проходят во всех действующих православных храмах, где верующие исповедуются и причащаются. Люди издревле считают, что Господь посылает на людей свое благословение в Яблочный Спас.
Традиции и приметы в день Яблочного Спаса
- Чтобы быть счастливым, нужно угостить яблоками из нового урожая всех родных, близких и любимых. Только после этого можно скушать яблочко самому.
- Если в этот день на мед слетаются пчелы – дом будет полон достатка.
- Девушки в праздник Спаса просят у яблонь свежесть и красоту. Для этого юным красавицам нужно водить хороводы вокруг дерева, вплетать листья из него в венки. А если сделать специальный гребень из яблони и расчесать им волосы на закате, то они станут густыми и сильными.
- По погоде в Яблочный Спас определяют, какой будет грядущая осень. Если весь день идут дожди – осень тоже будет мокрой, сухой же день сулит осень без осадков. А вот ясная солнечная погода пророчит суровую зиму.
- Также о погоде судят по листьям на деревьях. Если в день праздника они пожелтели, то в скором времени погода изменится к худшему.
- Особое внимание стоит уделить насекомым. Если сегодня вы будете милосердными и терпеливыми к мухам, то ждите успех и благополучие. Не отгоняйте их от себя и ни в коем случае не убивайте. Так вы привлечете счастье в свою жизнь.
Жанна добавляет, что «в праздник запрещаются любые работы по дому, шитье, стирка и строительные работы – на Яблочный Спас можно только готовить пищу и собирать урожай».
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