Яблочный Спас 2022 и Преображение Господне: что нельзя делать, традиции и приметы

Яблочный Спас: что нельзя делать, традиции и приметы

Яблочный Спас в 2022 году отмечают 19 августа. В церковном календаре он обозначен как великий праздник – день Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Как правильно отметить Яблочный Спас, а также какие традиции стоит соблюдать в этот день, напомнила победительница 5 сезона «Битвы экстрасенсов» Жанна Шулакова.

Праздник Преображения Господня: церковные традиции

Преображение Господне считается одним из самых больших церковных праздников и входит в цикл двунадесятых дней. Они посвящены событиям земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. В этот день прославляется соединение божественного и человеческого начал в Иисусе Христе. На горе Фавор Спаситель преобразился в Бога, дав своим ученикам откровение славы Второго Лица Троицы (Христа), скрытого от глаз чужих в земной жизни. Поэтому праздник Преображения имеет еще одно название – Спас на горе.

Яблочный Спас является мирским названием церковного праздника. Именно с ним связаны все народные приметы, традиции и обычаи.

Жанна Шулакова также рассказала, что «Второй, или Яблочный, Спас отмечали в дохристианские времена в середине августа – в конце сбора урожая. Он напоминал народу о великой силе природы и ее неоценимых дарах. В Яблочный Спас по традиции праздничные службы проходят во всех действующих православных храмах, где верующие исповедуются и причащаются. Люди издревле считают, что Господь посылает на людей свое благословение в Яблочный Спас.

После Богослужения в храмах по традиции освящаются фрукты – обычай этот восходит к Ветхому Завету. В те далекие времена в храм для благословения люди несли злаки и гроздья винограда в знак благодарности Всевышнему. Традиция на Руси, где виноград далеко не везде рос, преобразовалась — люди стали освящать яблоки, сбор которых приходился на Яблочный Спас. Соответственно, главным символом праздника стали яблоки, которые олицетворяют достаток и благополучие.

Прихожане по сей день несут в церковь корзинки с виноградом, яблоками и другими плодами, которые начинают есть только после обряда освящения.

На Яблочный Спас, по древнему поверью, ангелы угощают яблоками души детей на небесах. Поэтому родители, потерявшие детей, после обряда освящения раздавали угощение в храме или часть яблок оставляли на могилках. На кладбище по традиции и сегодня идут после церковной службы и поминают всех почивших родственников, а не только детей».

Традиции и приметы в день Яблочного Спаса

Чтобы быть счастливым, нужно угостить яблоками из нового урожая всех родных, близких и любимых. Только после этого можно скушать яблочко самому.

Если в этот день на мед слетаются пчелы – дом будет полон достатка.

Девушки в праздник Спаса просят у яблонь свежесть и красоту. Для этого юным красавицам нужно водить хороводы вокруг дерева, вплетать листья из него в венки. А если сделать специальный гребень из яблони и расчесать им волосы на закате, то они станут густыми и сильными.

По погоде в Яблочный Спас определяют, какой будет грядущая осень. Если весь день идут дожди – осень тоже будет мокрой, сухой же день сулит осень без осадков. А вот ясная солнечная погода пророчит суровую зиму.

Также о погоде судят по листьям на деревьях. Если в день праздника они пожелтели, то в скором времени погода изменится к худшему.

Особое внимание стоит уделить насекомым. Если сегодня вы будете милосердными и терпеливыми к мухам, то ждите успех и благополучие. Не отгоняйте их от себя и ни в коем случае не убивайте. Так вы привлечете счастье в свою жизнь.

Жанна добавляет, что «в праздник запрещаются любые работы по дому, шитье, стирка и строительные работы – на Яблочный Спас можно только готовить пищу и собирать урожай».

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