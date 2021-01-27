Церковні свята в лютому 2021: календар православних свят по днях
Лютий 2021 року порадує нас одним із найбільш значущих церковних свят усього православного світу — Стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Які ще церковні дати відзначатимуть віряни в другому місяці зими? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят у лютому 2021 року, щоб не пропустити великі та значущі православні дати.
Церковні свята в лютому 2021
1 лютого — преподобного Макарія Великого, Єгипетського.
2 лютого — преподобного Євфимія Великого; мучеників Інни, Пінни і Римми.
3 лютого — пpеподобного Максима Грека; вшанування ікони Божої Матері «Відрада» або «Розрада».
4 лютого — апостола Тимофія; мученика Анастасія Персянина; преподобного Макарія Жабинського.
5 лютого — священномученика Климента Анкірського.
6 лютого — блаженної Ксенії Петербурзької.
7 лютого — вшанування ікони Божої Матері «Утамуй мої печалі»; святого Григорія Богослова; священномученика Володимира, митрополита Київського.
8 лютого — день пам’яті преподобних Ксенофонта, дружини йогo Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна.
9 лютого — перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.
10 лютого — преподобного Єфрема Сирина; преподобного Феодосія Тотемського.
11 лютого — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця; святителя Лаврентія, затворника Печерського, єпископа Туровського.
12 лютого — Собор Вселенських учителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста.
13 лютого — безсрібників мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Афанаcії і дочок її: Феоктисти, Феодотії і Євдоксії; святителя Микити, затворника Печерського, єпископа Новгородського.
14 лютого — мученика Трифона.
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15 лютого — Стрітення Господа нашого Ісуса Христа.
16 лютого ― праведних Симеона Богоприємця і Анни пророчиці.
17 лютого — преподобного Ісидора Пелусіотського; преподобного Кирила Новоєзерського, чудотворця.
18 лютого — святого Феодосія Чернігівського; вшанування ікони Божої Матері «Прикликання загиблих».
19 лютого — день пам’яті преподобних Варсонофія та Іоанна, преподобного Вукола Смирнського.
20 лютого — преподобного Парфенія.
21 лютого — тиждень про митаря і фарисея; великомученика Феодора Стратилата; пророка Захарії Серповидця з 12-ти малих пророків.
22 лютого — мученика Никифора, з Антіохії Сирійської.
23 лютого — священномученика Харалампія; праведниці Галини.
24 лютого — благовірного князя Всеволода, у святому хрещенні Гавриїла, Псковського; пpеподобного Димитрія Прилуцького, Вологодського.
25 лютого — Іверської ікони Божої Матері.
26 лютого — преподобного Мартініана, преподобних Зої і Фотинії.
27 лютого — рівноапостольного Кирила, учителя слов’янського.
28 лютого — тиждень про блудного сина; вшанування Віленської ікони Божої Матері; великомученика Феодора Тирона.
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