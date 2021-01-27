Лютий 2021 року порадує нас одним із найбільш значущих церковних свят усього православного світу — Стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Які ще церковні дати відзначатимуть віряни в другому місяці зими? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят у лютому 2021 року, щоб не пропустити великі та значущі православні дати.

Церковні свята в лютому 2021

1 лютого — преподобного Макарія Великого, Єгипетського.

2 лютого — преподобного Євфимія Великого; мучеників Інни, Пінни і Римми.

3 лютого — пpеподобного Максима Грека; вшанування ікони Божої Матері «Відрада» або «Розрада».

4 лютого — апостола Тимофія; мученика Анастасія Персянина; преподобного Макарія Жабинського.

5 лютого — священномученика Климента Анкірського.

6 лютого — блаженної Ксенії Петербурзької.

7 лютого — вшанування ікони Божої Матері «Утамуй мої печалі»; святого Григорія Богослова; священномученика Володимира, митрополита Київського.

8 лютого — день пам’яті преподобних Ксенофонта, дружини йогo Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна.

9 лютого — перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.

10 лютого — преподобного Єфрема Сирина; преподобного Феодосія Тотемського.

11 лютого — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця; святителя Лаврентія, затворника Печерського, єпископа Туровського.

12 лютого — Собор Вселенських учителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста.

13 лютого — безсрібників мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Афанаcії і дочок її: Феоктисти, Феодотії і Євдоксії; святителя Микити, затворника Печерського, єпископа Новгородського.

14 лютого — мученика Трифона.

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15 лютого — Стрітення Господа нашого Ісуса Христа.

16 лютого ― праведних Симеона Богоприємця і Анни пророчиці.

17 лютого — преподобного Ісидора Пелусіотського; преподобного Кирила Новоєзерського, чудотворця.

18 лютого — святого Феодосія Чернігівського; вшанування ікони Божої Матері «Прикликання загиблих».

19 лютого — день пам’яті преподобних Варсонофія та Іоанна, преподобного Вукола Смирнського.

20 лютого — преподобного Парфенія.

21 лютого — тиждень про митаря і фарисея; великомученика Феодора Стратилата; пророка Захарії Серповидця з 12-ти малих пророків.

22 лютого — мученика Никифора, з Антіохії Сирійської.

23 лютого — священномученика Харалампія; праведниці Галини.

24 лютого — благовірного князя Всеволода, у святому хрещенні Гавриїла, Псковського; пpеподобного Димитрія Прилуцького, Вологодського.

25 лютого — Іверської ікони Божої Матері.

26 лютого — преподобного Мартініана, преподобних Зої і Фотинії.

27 лютого — рівноапостольного Кирила, учителя слов’янського.

28 лютого — тиждень про блудного сина; вшанування Віленської ікони Божої Матері; великомученика Феодора Тирона.

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