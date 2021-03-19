Церковні свята в березні 2021: календар православних свят по днях
Березень 2021 року для православних вірян ознаменується Масницею і початком Великого посту. Які ще церковні дати відзначатимуть у перший місяць весни? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят на березень 2021 року, щоб не пропустити великі і значущі православні дати.
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Церковні свята в березні 2021року
5 березня — Козельщанської ікони Божої Матері.
6 березня — Вселенська батьківська (мясопустна) п’ятниця.
7 березня — святого Полікарпа Смирнського, тиждень про Страшний суд.
8 березня — початок Масниці.
13 березня — поминальна субота.
14 березня — Прощена неділя, закінчення сирної седмиці.
15 березня — початок Великого посту; святителя Йова (Борецького), митрополита Київського і всієї Руси.
17 березня — святого Герасима.
21 березня — Торжество православ’я.
27 березня — Вселенська поминальна субота 2-го тижня Посту.
28 березня — мученика Никандра Єгиптянина; святого Григорія Палами, архієпископа Солунського.
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