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Церковні свята в березні 2021: календар православних свят по днях

19.03.2021

Березень 2021 року для православних вірян ознаменується Масницею і початком Великого посту. Які ще церковні дати відзначатимуть у перший місяць весни? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят на березень 2021 року, щоб не пропустити великі і значущі православні дати.

церковные праздники 2021

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Церковні свята в березні 2021року

5 березня — Козельщанської ікони Божої Матері.

6 березня — Вселенська батьківська (мясопустна) п’ятниця.

7 березня — святого Полікарпа Смирнського, тиждень про Страшний суд.

8 березня — початок Масниці.

13 березня — поминальна субота.

14 березня — Прощена неділя, закінчення сирної седмиці.

15 березня — початок Великого посту; святителя Йова (Борецького), митрополита Київського і всієї Руси. 

17 березня — святого Герасима.

21 березня — Торжество православ’я.

27 березня — Вселенська поминальна субота 2-го тижня Посту.

28 березня — мученика Никандра Єгиптянина; святого Григорія Палами, архієпископа Солунського.

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