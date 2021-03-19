Март 2021 года для православных верующих ознаменуется Масленицей и началом Великого поста. Какие еще церковные даты будут отмечать в первом месяце весны? Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в марте 2021 года, чтобы не пропустить большие и значимые православные даты.

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Церковные праздники в марте 2021 года

5 марта — Козельщанской иконы Божией Матери.

6 марта — Вселенская родительская (мясопустная) суббота.

7 марта — святого Поликарпа Смирнского, неделя о Страшном суде.

8 марта — начало Масленичной недели.

13 марта — Родительская суббота.

14 марта — Прощеное воскресенье, окончание сырной седмицы.

15 марта — начало Великого поста; святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского і всей Руси.

17 марта — святого Герасима.

21 марта — Торжество православия.

27 марта — Вселенская родительская суббота 2-й недели Поста.

28 марта — мученика Никандра Египтянина; святого Григория Паламы, архиепископа Солунского.

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