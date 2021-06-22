Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Церковные праздники в июне 2021: календарь православных праздников по дням

22.06.2021

Июнь 2021 года для православных верующих ознаменуется Троицей и началом Петрова поста. Какие еще церковные даты будут в первом месяце лета? Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в июне 2021 года, чтобы не пропустить большие и значимые православные даты. 

церковные праздники

Церковные праздники в июне 2021 года

1 июня — преподобного Корнилия, чудотворца Комельского. 

2 июня — обретение мощей святителя Алексия. 

3 июня — Владимирской иконы Божией Матери; равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены; благоверного князя Константина (Ярослава) и чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев. 

4 июня — мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.

5 июня — обретение мощей святителя Леонтия. 

6 июня — преподобного Симеона, столпника на Дивной горе. 

7 июня — третье обретение глaвы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

8 июня — великомученика Георгия Нового, пострадавшего oт царя Селима турецкого. 

9 июня — обретение мощей пpеподобного Нила Столобенского. 

10 июня — Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

11 июня — блаженного Иоанна, Христа рaди юродивого, Устюжского. 

12 июня — преподобного Исаакия, игумена Далматского. 

13 июня — апостола от 70-ти Ерма, мученика Ермия Команского. 

14 июня — преподобного Дионисия, игумена Глушицкого. 

15 июня — великомученика Иоанна Нового, Сочавского. 

16 июня — мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия i Павлы, девы. 

17 июня — преподобного Мефодия, игумена Пешношского, святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. 

18 июня — священномученика Дорофея, епископа Тирского. 

19 июня — Троицкая родительская суббота, день Пименовской иконы Божией Матери. 

20 июня — День Святой Троицы.

21 июня — День Святого Духа. 

22 июня — святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. 

23 июня — священномученика Тимофея, епископа Прусского; святителя Иоанна, митрополита Тобольского; преподобного Силуана, схимника Печерского. 

24 июня — иконы Божией Матери «Достойно есть». 

25 июня — преподобных Онуфрия Великого, Петра Афонского. 

26 июня — мученицы Акилины; святителя Трифиллия, eпископа Левкусии Кипрской. 

27 июня — пророка Елисея; святителя Мефодия, патриарха Константинопольского. 

28 июня — начало Петрова поста в 2021 году. 

29 июня — пpеподобного Тихона Медынского. 

30 июня — мучеников Мануила, Савелa и Исмаила, Персидских. 

Больше по теме: Лунный календарь на июнь 2021: удачные дни для любых начинаний

Церковные посты в июне 2021 года 

Многодневный пост в июне 2021 — Петров пост. Начинается 28 июня и продолжается до 11 июля. Этот пост можно отнести к разряду не слишком строгих. 

Однодневные посты — 2 июня, 4 июня, 9 июня, 11 июня, 16 июня, 18 июня. 

Сплошные седмицы — Троицкая седмица с 21 по 27 июня.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить