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Лунный календарь на июнь 2021: удачные дни для любых начинаний

26.05.2021

Фазы Луны оказывают непосредственное влияние на жизнь и самочувствие людей. Зная, в какой фазе находится небесное светило, вы можете самостоятельно скорректировать свои планы и уделить внимание тем аспектам жизни, которые особенно в этом нуждаются. Лунный календарь удачных дней для любых начинаний на июнь 2021 — в материале. И пусть каждый день для вас будет самым лучшим! 

лунный календарь

Удачные дни в июне 2021 года

Самыми удачными днями в июне 2021 года можно по праву назвать следующие даты: 2, 4, 5, 7, 8, 11, 21, 22, 25, 26, 27, 28 июня. В это время можно смело планировать важные встречи, принимать судьбоносные решения, покупать и продавать недвижимость, а также кардинально менять свою жизнь. 

Неблагоприятные дни в июне 2021 года

А вот 1, 12, 14, 19, 23, 30 июня не рекомендуется совершать каких-либо важных дел, потому что они с большой долей вероятности не будут иметь особого успеха, да еще и навредить вам могут. Лучше всего остаться дома, заняться своим здоровьем и хорошенько отдохнуть. 

Нейтральные дни в июне 2021 года

3, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 29 июня — нейтральные дни. Это время лучше посвятить планированию и медитации. 

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