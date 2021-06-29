Июль 2021 года для православных верующих ознаменуется несколькими важными праздниками. Какими? Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в июле 2021 года, чтобы не пропустить большие и значимые православные даты.

Церковные праздники в июле 2021 года

1 июля — Боголюбской иконы Божией Матери.

2 июля — апостола Иуды, брата Господня; святителя Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца.

3 июля — священномученика Мефодия, епископа Патарского; святителя Мины, епископа Полоцкого.

4 июля — мученика Иулиана Тарсийского.

5 июля — священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

6 июля — Владимирской иконы Божией Матери.

7 июля — рождество Иоанна Крестителя (Предтечи).

8 июля — праздник благоверных: князя Петра и княгини Февронии.

9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери.

10 июля — праведной Иоанны мироносицы; преподобного Сампсона странноприимца.

11 июля — перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна.

12 июля — апостолов Петра и Павла.

13 июля — Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.

14 июля — бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.

15 июля — положение честной ризы Пресвятой Богородицы вo Влахерне.

16 июля — перенесение мощей святителя Филиппа.

17 июля — святителя Андрея, архиепископа Критского.

18 июля — преподобного Афанасия Афонского.

19 июля — преподобного Сысоя Великого.

20 июля — пpеподобного Фомы, Малеина.

21 июля — великомученика Прокопия.

22 июля — священномученика Панкратия, eпископа Тавроменийского.

23 июля — преподобного Антония Киево-Печерского.

24 июля — равноапостольной княгини Ольги.

25 июля — иконы Божией Матери «Троеручица».

26 июля — Собор Архангела Гавриила.

27 июля — апостола Акилы.

28 июля — равноапостольного великого князя Владимира.

29 июля — священномученика Афиногена; мученика Павла и мучениц Алевтины (Валентины) i Хионии; мученика Антиоха, лекаря; мученицы Юлии, девы.

30 июля — великомученицы Марины (Маргариты).

31 июля — мученика Емилиана.

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Церковные посты в июле 2021 года

Многодневный пост: продолжение Петрова поста до 11 июля. Этот пост можно отнести к разряду не слишком строгих.

Однодневные посты: 14 июля, 16 июля, 21 июля, 23 июля, 28 июля, 30 июля 2021 года.

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