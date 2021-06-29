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Церковные праздники в июле 2021: календарь православных праздников по дням

29.06.2021

Июль 2021 года для православных верующих ознаменуется несколькими важными праздниками. Какими? Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в июле 2021 года, чтобы не пропустить большие и значимые православные даты. 

церковные праздники

Церковные праздники в июле 2021 года

1 июля — Боголюбской иконы Божией Матери. 

2 июля — апостола Иуды, брата Господня; святителя Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. 

3 июля — священномученика Мефодия, епископа Патарского; святителя Мины, епископа Полоцкого. 

4 июля — мученика Иулиана Тарсийского. 

5 июля — священномученика Евсевия, епископа Самосатского. 

6 июля — Владимирской иконы Божией Матери. 

7 июля — рождество Иоанна Крестителя (Предтечи).

8 июля — праздник благоверных: князя Петра и княгини Февронии.

9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери. 

10 июля — праведной Иоанны мироносицы; преподобного Сампсона странноприимца. 

11 июля — перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. 

12 июля — апостолов Петра и Павла. 

13 июля — Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. 

14 июля — бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. 

15 июля — положение честной ризы Пресвятой Богородицы вo Влахерне. 

16 июля — перенесение мощей святителя Филиппа. 

17 июля — святителя Андрея, архиепископа Критского. 

18 июля — преподобного Афанасия Афонского. 

19 июля — преподобного Сысоя Великого. 

20 июля — пpеподобного Фомы, Малеина. 

21 июля — великомученика Прокопия. 

22 июля — священномученика Панкратия, eпископа Тавроменийского. 

23 июля — преподобного Антония Киево-Печерского. 

24 июля — равноапостольной княгини Ольги.

25 июля — иконы Божией Матери «Троеручица». 

26 июля — Собор Архангела Гавриила. 

27 июля — апостола Акилы. 

28 июля — равноапостольного великого князя Владимира.

29 июля — священномученика Афиногена; мученика Павла и мучениц Алевтины (Валентины) i Хионии; мученика Антиоха, лекаря; мученицы Юлии, девы. 

30 июля — великомученицы Марины (Маргариты). 

31 июля — мученика Емилиана. 

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Церковные посты в июле 2021 года 

Многодневный пост: продолжение Петрова поста до 11 июля. Этот пост можно отнести к разряду не слишком строгих. 

Однодневные посты: 14 июля, 16 июля, 21 июля, 23 июля, 28 июля, 30 июля 2021 года. 

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