Церковные праздники в июле 2021: календарь православных праздников по дням
Июль 2021 года для православных верующих ознаменуется несколькими важными праздниками. Какими? Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в июле 2021 года, чтобы не пропустить большие и значимые православные даты.
Церковные праздники в июле 2021 года
1 июля — Боголюбской иконы Божией Матери.
2 июля — апостола Иуды, брата Господня; святителя Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца.
3 июля — священномученика Мефодия, епископа Патарского; святителя Мины, епископа Полоцкого.
4 июля — мученика Иулиана Тарсийского.
5 июля — священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
6 июля — Владимирской иконы Божией Матери.
7 июля — рождество Иоанна Крестителя (Предтечи).
8 июля — праздник благоверных: князя Петра и княгини Февронии.
9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери.
10 июля — праведной Иоанны мироносицы; преподобного Сампсона странноприимца.
11 июля — перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна.
12 июля — апостолов Петра и Павла.
13 июля — Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
14 июля — бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
15 июля — положение честной ризы Пресвятой Богородицы вo Влахерне.
16 июля — перенесение мощей святителя Филиппа.
17 июля — святителя Андрея, архиепископа Критского.
18 июля — преподобного Афанасия Афонского.
19 июля — преподобного Сысоя Великого.
20 июля — пpеподобного Фомы, Малеина.
21 июля — великомученика Прокопия.
22 июля — священномученика Панкратия, eпископа Тавроменийского.
23 июля — преподобного Антония Киево-Печерского.
24 июля — равноапостольной княгини Ольги.
25 июля — иконы Божией Матери «Троеручица».
26 июля — Собор Архангела Гавриила.
27 июля — апостола Акилы.
28 июля — равноапостольного великого князя Владимира.
29 июля — священномученика Афиногена; мученика Павла и мучениц Алевтины (Валентины) i Хионии; мученика Антиоха, лекаря; мученицы Юлии, девы.
30 июля — великомученицы Марины (Маргариты).
31 июля — мученика Емилиана.
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Церковные посты в июле 2021 года
Многодневный пост: продолжение Петрова поста до 11 июля. Этот пост можно отнести к разряду не слишком строгих.
Однодневные посты: 14 июля, 16 июля, 21 июля, 23 июля, 28 июля, 30 июля 2021 года.